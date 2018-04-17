Российский источник опроверг информацию о ночной атаке на аэродром Шайрат
Ранее сирийские военные отчитались о девяти сбитых израильских ракетах.
Ранее сирийские военные отчитались о девяти сбитых израильских ракетах.
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Никаких ночных атак на сирийский аэродром Шайрат не было, сообщил во вторник «Интерфаксу» осведомленный российский источник.
«Аэродром работает в плановом режиме. Никаких атак этой ночью не было», — сказал он.
Ранее официальные СМИ Сирии сообщили, что военным удалось сбить не менее девяти ракет, выпущенных в сторону авиабазы «Шайрат» в провинции Хомс. Со своей стороны арабский портал «Аль-Масдар» передает со ссылкой на источник в сирийской армии, что целью удара, вероятно, была не база «Шайрат», а другая авиабаза в Хомсе — Т-4. Также сообщалось, что были сбиты три ракеты, запущенные по авиабазе Думейр близ Дамаска.
Сирийские СМИ со ссылкой на военное командование своей страны отмечают, что обстрел был совершен ВВС Израиля.