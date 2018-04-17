«Безопасный город» внедрят в Приморье
В экстренной ситуации человек сможет получить своевременную помощь.
В экстренной ситуации человек сможет получить своевременную помощь.
Вопрос об организации работы по внедрению и развитию
В рамках реализации Концепции построения и создания АПК «Безопасный город» в состав пилотных зон вошли Владивосток, Артём, Уссурийск и Надеждинский район, а также в связи со сложной обстановкой с угольной пылью добавлен город Находка.
За период 2016—2017 годы была создана «Система 112» и развита система экстренного оповещения населения. В 2018 году запланированы работы по созданию 7 комплексов весогабаритного контроля по модели финансовой аренды, а также дооснащению автоматизированными комплексами «Системы 112» и расширению зоны охвата системы оповещения.
Система создана для того, чтобы в экстренной ситуации человек набрал всего один номер «112» и получил своевременную помощь. Диспетчер, приняв сигнал, направит на место происшествия представителей оперативных служб.
Депутаты заострили внимание на возможностях применения комплекса «Безопасный город». В частности, речь шла о получении данных о концентрации угольной пыли в городе Находка, о взаимодействии с системой ГЛОНАСС, а также о видеокамерах, размещенных на дорогах края для обеспечения безопасного автомобильного движения.