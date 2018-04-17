«Безопасный город» внедрят в Приморье ...

Вопрос об организации работы по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «Система 112» рассмотрели депутаты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

В рамках реализации Концепции построения и создания АПК «Безопасный город» в состав пилотных зон вошли Владивосток, Артём, Уссурийск и Надеждинский район, а также в связи со сложной обстановкой с угольной пылью добавлен город Находка.

До 2014 года под «Безопасным городом» понималась только сеть видеокамер, средств фиксации правонарушений и кнопка «гражданин-полиция». Теперь перечень задач и функций системы значительно расширен и смещён в сторону безопасности среды обитания человека при землетрясениях, цунами, тайфунах, паводках.

За период 2016—2017 годы была создана «Система 112» и развита система экстренного оповещения населения. В 2018 году запланированы работы по созданию 7 комплексов весогабаритного контроля по модели финансовой аренды, а также дооснащению автоматизированными комплексами «Системы 112» и расширению зоны охвата системы оповещения.

Система создана для того, чтобы в экстренной ситуации человек набрал всего один номер «112» и получил своевременную помощь. Диспетчер, приняв сигнал, направит на место происшествия представителей оперативных служб.