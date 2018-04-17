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16:25 (мск), источник: РИА Новости

Франция не понимает США. Как Макрон поспорил с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон и администрация США вступили в заочную полемику. Ближайшие союзники спорят о сроке вывода американских войск из Сирии.

Источник: AFP 2018

Через несколько часов из Белого дома поступило опровержение. В Вашингтоне по-прежнему настаивают на скором уходе своих военных и сетуют, что Ближний Восток обходится слишком дорого.

«Лучше мы потратим на себя»

Расхождения между Францией и США проявились спустя всего сутки после совместного авиаудара, нанесенного этими странами и Великобританией по военным объектам в Сирии. Вашингтон, Париж и Лондон обвиняют Дамаск в химической атаке против мирных жителей в городе Дума. Власти ближневосточного государства все отрицают.

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Незадолго до удара по Сирии Дональд Трамп сообщил, что намерен в обозримом будущем вывести оттуда двухтысячный контингент, размещенный для боевых действий против ИГ*. Причина — чрезмерные расходы, на которые Вашингтону пришлось пойти из-за череды войн на Ближнем Востоке.

Мы не извлекли из этого никакой выгоды. Только представьте, потратили семь миллиардов долларов за 17 лет. Не получили в обмен ничего, кроме смерти и разрушений. Это ужасно. Пришло время вывести войска.
Дональд Трамп
Президент США

Американский лидер увидел связь между нерешенными внутренними проблемами и продолжением интервенции в Сирии.

Источник: AP 2018
Я хочу вернуть войска домой. Я хочу начать восстанавливать нашу нацию.
Дональд Трамп
Президент США

Союзники Вашингтона по НАТО отнеслись к этому без воодушевления. Заменить американцев в Сирии некому. Вводить войска в зону конфликта несколько недель назад отказалась Франция. Делегация сирийских курдов объявила, что президент Макрон обещал разместить французскую пехоту на границе с Турцией, в Елисейском дворце это не подтвердили.

США шантажируют союзников

«Франция и Великобритания не могут заменить американцев на Ближнем Востоке. После Первой мировой Сирия была подмандатной территорией, управляемой Парижем. Арабское общество крайне негативно восприняло бы возвращение французских войск. Сразу же заговорили бы о новом витке колониализма», — прокомментировал ситуацию в интервью РИА Новости политолог, заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По мнению эксперта, еще менее готова наводить порядок на Ближнем Востоке Великобритания. «Далеко неслучайно Тереза Мэй отказалась ставить на обсуждение в парламенте вопрос о нанесении ударов по Сирии. Заранее было ясно, что многие народные избранники выскажутся против. В 2013 году парламент уже не поддержал планируемую атаку на Сирию. В Соединенном Королевстве еще не забылась иракская кампания 2003 года, признанная неудачной», — говорит Макаркин.

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В то же время ни Париж, ни Лондон не желают оставлять Сирию без западного присутствия. О вмешательстве их активно просят из Саудовской Аравии и других государств Персидского залива. С самого начала конфликта как Эр-Рияд, так и его заклятый враг Катар, каждый по своим причинам, выступают за свержение президента Сирии Башара Асада.

«Я нисколько не сомневаюсь, что со стороны Трампа речь идет о шантаже. Он просто хочет, чтобы страны Залива заплатили ему денег за военное присутствие. И угрожает: не предоставите финансирование — я уйду. Ждет реакции нефтяных государств», — рассказал РИА Новости директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Однако, по мнению Багдасарова, выводить войска американский лидер не собирается. «Он ничего не предпримет», — считает эксперт.

Такого же мнения придерживается и Алексей Макаркин. «Все, что сейчас говорит Трамп, хорошо соотносится с его предвыборными обещаниями. В 2016-м он действительно выступал за вывод войск с Ближнего Востока. Однако значение имеет не только его позиция, но и взгляды истеблишмента, в том числе военного. Так что стремительного ухода не будет. Возможно частичное сворачивание отдельных элементов и — нельзя исключать этого — разворачивание некоторых новых», — говорит политолог.

Что будет, если американцы все-таки уйдут

У России вывод американских войск, если бы он состоялся, не вызвал бы возражений. Это свело бы к минимуму риск прямого столкновения между Москвой и Вашингтоном на Ближнем Востоке.

Ситуация в регионе приблизилась бы к возвращению в правовое поле, поскольку Дамаск не давал США разрешения занимать какую-либо часть сирийской территории. Правительству Башара Асада было бы проще достичь соглашения с курдами, чьи позиции ослабли бы в случае возвращения американцев домой.

Источник: AFP 2018

Присутствие военных США в Сирии, по желанию Вашингтона или без, привело к эскалации еще одного конфликта: между арабами и курдами. После освобождения от ИГ* города Ракки и его окрестностей эти территории оказались под контролем курдских формирований, поддержанных американцами. Местное население, в подавляющем большинстве арабское, не находит общего языка с курдами. Однако под нажимом США точку зрения коренных жителей не принимают в расчет.

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