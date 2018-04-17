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09:52 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае в отставку отправлен замминистра экологии

Владимир Званцев уволился по собственной инициативе.

Источник: AP 2018

Председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко подписал приказ об освобождении от должности заместителя министра экологии и рационального природопользования Владимира Званцева с 16 апреля.

Как сообщают в правительстве, он уволился по собственному желанию.

На его место была назначена Елена Бабина, которая также занимает должность начальника отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края сроком. Его назначение согласовали на один год.

Напомним, что в конце марта был подписан указ о назначении заместителей четырём министрам — промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, экономического развития и инвестиционной политики, образования и строительства.

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