В Красноярском крае в отставку отправлен замминистра экологии
Владимир Званцев уволился по собственной инициативе.
Владимир Званцев уволился по собственной инициативе.
Председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко подписал приказ об освобождении от должности заместителя министра экологии и рационального природопользования Владимира Званцева с 16 апреля.
Как сообщают в правительстве, он уволился по собственному желанию.
На его место была назначена Елена Бабина, которая также занимает должность начальника отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края сроком. Его назначение согласовали на один год.
Напомним, что в конце марта был подписан указ о назначении заместителей четырём министрам — промышленности, энергетики и