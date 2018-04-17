В Красноярском крае в отставку отправлен замминистра экологии

Источник: AP 2018

Председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко подписал приказ об освобождении от должности заместителя министра экологии и рационального природопользования Владимира Званцева с 16 апреля.

Как сообщают в правительстве, он уволился по собственному желанию.

На его место была назначена Елена Бабина, которая также занимает должность начальника отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края сроком. Его назначение согласовали на один год.