Команда губернатора Куйвашева раскрыла свои доходы
Руководители правительства Свердловской области раскрыли свои доходы и декларации об имуществе за 2017 год.
Руководители правительства Свердловской области раскрыли свои доходы и декларации об имуществе за 2017 год.
Первые
Богаче части руководителей, к примеру, глава минпрома Сергей Пересторонин (почти 8 млн рублей), министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов (7,3 млн), глава департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов (7,2 млн).
У некоторых чиновников жены зарабатывают больше мужей. Например, у главы минсоцполитики Андрея Злоказова — 16,7 млн против 2,2 млн рублей. Жена
Супруга самого богатого чиновника, Владимира Тунгусова, зарабатывает почти так же хорошо, как и муж, — ее доход в 2017 году составил 31,8 млн рублей.
Глава региона Евгений Куйвашев опубликует свою декларацию в самое ближайшее время, заявили ЕАН в администрации губернатора.