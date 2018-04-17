Команда губернатора Куйвашева раскрыла свои доходы

Первые вице-губернаторы Владимир Тунгусов и Алексей Орлов заработали 37,8 млн рублей и 4,8 млн соответственно, вице-губернаторы Сергей Зырянов — 4,6 млн, Галина Кулаченко — 4,5 млн, Александр Высокинский и Сергей Швиндт — по 4 млн и Павел Креков — 3,9 млн рублей.

Богаче части руководителей, к примеру, глава минпрома Сергей Пересторонин (почти 8 млн рублей), министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов (7,3 млн), глава департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов (7,2 млн).

У некоторых чиновников жены зарабатывают больше мужей. Например, у главы минсоцполитики Андрея Злоказова — 16,7 млн против 2,2 млн рублей. Жена вице-губернатора Зырянова получила 58,3 млн рублей.

Супруга самого богатого чиновника, Владимира Тунгусова, зарабатывает почти так же хорошо, как и муж, — ее доход в 2017 году составил 31,8 млн рублей.