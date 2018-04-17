В полиции Еревана сообщили о 29 задержанных манифестантах
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU. Полиция Еревана доставила в отделения полиции 29 участников акций протеста против выдвижения кандидатуры бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU. Полиция Еревана доставила в отделения полиции 29 участников акций протеста против выдвижения кандидатуры бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост
«В отделения полиции доставлены 29 человек», — сказал «Интерфаксу»
Ранее он сообщил «Интерфаксу», что несколько человек доставлены в отделения полиции по подозрению в совершении административных правонарушений.
Участники акции доставлены в полицию с перекрестка улицы Туманяна и проспекта Маштоца, близ здания Оперы в центре Еревана. Они пытались блокировать движение автотранспорта.
Ранее представители оппозиции заявляли о задержании около 30 участников акции протеста.
Демонстранты с 13 апреля блокировали центр Еревана, протестуя против выдвижения кандидатуры Саргсяна на пост