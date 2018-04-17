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11:23 (мск), источник: Интерфакс

В полиции Еревана сообщили о 29 задержанных манифестантах

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU. Полиция Еревана доставила в отделения полиции 29 участников акций протеста против выдвижения кандидатуры бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.

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«В отделения полиции доставлены 29 человек», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

Ранее он сообщил «Интерфаксу», что несколько человек доставлены в отделения полиции по подозрению в совершении административных правонарушений.

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Участники акции доставлены в полицию с перекрестка улицы Туманяна и проспекта Маштоца, близ здания Оперы в центре Еревана. Они пытались блокировать движение автотранспорта.

Ранее представители оппозиции заявляли о задержании около 30 участников акции протеста.

Демонстранты с 13 апреля блокировали центр Еревана, протестуя против выдвижения кандидатуры Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Накануне произошли столкновения между сотрудниками полиции и манифестантами, в которых пострадали десятки людей, 12 человек остаются в больницах. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна, где расположено здание парламента Армении, блокирован силами полиции, стянута спецтехника. Во вторник в парламенте должно пройти голосование по выборам премьер-министра.

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