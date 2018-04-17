В полиции Еревана сообщили о 29 задержанных манифестантах

Ранее он сообщил «Интерфаксу», что несколько человек доставлены в отделения полиции по подозрению в совершении административных правонарушений.

Участники акции доставлены в полицию с перекрестка улицы Туманяна и проспекта Маштоца, близ здания Оперы в центре Еревана. Они пытались блокировать движение автотранспорта.