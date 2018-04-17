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11:34 (мск), источник: Вести Приморье

Трутнев раскритиковал строительство погранпереходов в Приморье

Погранпереход «Краскино» должен был быть сдан в 2012 году, а на строительство пункта пропуска «Пограничный» конкурс был объявлен в мае 2017 года.

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявил о затягивании сроков строительства пунктов пропуска «Пограничный» и «Краскино» в Приморье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Так, погранпереход «Краскино» должен был быть сдан в 2012 году. «На дворе 2018 год. Шесть лет назад он должен был быть сдан. На сегодняшний день работы там, дай бог, если начнутся в ближайшее время. Не очень отличается по “Пограничному” ситуация», — сообщил Трутнев на совещании во Владивостоке.

Как сообщалось, в июне 2017 года полпред уже критиковал работу Росграницы по строительству погранпереходов «Пограничный» и «Краскино».

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