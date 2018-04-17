Трутнев раскритиковал строительство погранпереходов в Приморье
Погранпереход «Краскино» должен был быть сдан в 2012 году, а на строительство пункта пропуска «Пограничный» конкурс был объявлен в мае 2017 года.
Погранпереход «Краскино» должен был быть сдан в 2012 году, а на строительство пункта пропуска «Пограничный» конкурс был объявлен в мае 2017 года.
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе,
Так, погранпереход «Краскино» должен был быть сдан в 2012 году. «На дворе 2018 год. Шесть лет назад он должен был быть сдан. На сегодняшний день работы там, дай бог, если начнутся в ближайшее время. Не очень отличается по “Пограничному” ситуация», — сообщил Трутнев на совещании во Владивостоке.
Как сообщалось, в июне 2017 года полпред уже критиковал работу Росграницы по строительству погранпереходов «Пограничный» и «Краскино».