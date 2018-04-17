Трутнев раскритиковал строительство погранпереходов в Приморье

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявил о затягивании сроков строительства пунктов пропуска «Пограничный» и «Краскино» в Приморье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Так, погранпереход «Краскино» должен был быть сдан в 2012 году. «На дворе 2018 год. Шесть лет назад он должен был быть сдан. На сегодняшний день работы там, дай бог, если начнутся в ближайшее время. Не очень отличается по “Пограничному” ситуация», — сообщил Трутнев на совещании во Владивостоке.