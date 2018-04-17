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13:15 (мск), источник: ivbg.ru

Чиновники Ленобласти рассказали, сколько зарабатывают и тратят

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, его заместители и начальники региональных комитетов отчитались о доходах и расходах за 2017 год.

Информация опубликована 17 апреля на сайте правительства Ленобласти. Как указано в отчёте, Александра Дрозденко заработал 3,8 миллиона рублей. Эта сумма на 2,1 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Кроме того, согласно документу, у Дрозденко в собственности есть квартира и жилой дом, автомобиль Volvo XC 90, квадроцикл «Ямаха 700», снегоход, мотоцикл Harley-Davidson и два прицепа.

О своих доходах и имуществе за 2017 год также отчитались члены правительства и председатели комитетов администрации Ленобласти. Среди заместителей главы 47 региона самый большой заработок задекларировал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов — 21,3 млн рублей.

Руководитель аппарата губернатора и правительства региона Игорь Петров задекларировал порядка 3,35 млн рублей годового дохода, автомобиль Audi A7, cнегоход, прицеп и погрузчик, а также квартиру в собственности.

Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин заработал за прошлый год порядка 3,67 млн рублей. В его собственности также находится жилой дом, квартира и иномарка Volkswagen Touareg.

Доход вице-губернатора по внутренней политике Сергея Перминова составил 6,1 млн рублей, а его супруга имеет в собственности земельный участок, квартиру и автомобиль Audi RS Q3.

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