Чиновники Ленобласти рассказали, сколько зарабатывают и тратят

Информация опубликована 17 апреля на сайте правительства Ленобласти. Как указано в отчёте, Александра Дрозденко заработал 3,8 миллиона рублей. Эта сумма на 2,1 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Кроме того, согласно документу, у Дрозденко в собственности есть квартира и жилой дом, автомобиль Volvo XC 90, квадроцикл «Ямаха 700», снегоход, мотоцикл Harley-Davidson и два прицепа.

О своих доходах и имуществе за 2017 год также отчитались члены правительства и председатели комитетов администрации Ленобласти. Среди заместителей главы 47 региона самый большой заработок задекларировал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов — 21,3 млн рублей.

Руководитель аппарата губернатора и правительства региона Игорь Петров задекларировал порядка 3,35 млн рублей годового дохода, автомобиль Audi A7, cнегоход, прицеп и погрузчик, а также квартиру в собственности.

Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин заработал за прошлый год порядка 3,67 млн рублей. В его собственности также находится жилой дом, квартира и иномарка Volkswagen Touareg.