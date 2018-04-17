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16:25 (мск), источник: Actualitati.md

Президент Молдовы совершит рабочий визит в Санкт-Петербург

Об этом сказал президент Республики Молдова Игорь Додон сегодня, 17 апреля, в ходе встречи с председателем молдавской диаспоры в городе Санкт-Петербурге Георгием Пара.

Источник: Reuters

Стороны обсудили вопросы, касающиеся ситуации и проблем, с которыми сталкиваются наши сограждане в Санкт-Петербурге.

Глава молдавского государства заявил, что намерен совершить рабочий визит в Российскую Федерацию, в город Санкт-Петербург, в период c 27 по 28 апреля.

«В ходе визита, 28 апреля, планирую провести встречу с руководителями молдавской диаспоры со всех регионов Российской Федерации. Также состоится отдельная встреча с нашей молодежью из северной столицы России», — заявил Игорь Додон.

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