Президент Молдовы совершит рабочий визит в Санкт-Петербург

Источник: Reuters

Стороны обсудили вопросы, касающиеся ситуации и проблем, с которыми сталкиваются наши сограждане в Санкт-Петербурге.

Глава молдавского государства заявил, что намерен совершить рабочий визит в Российскую Федерацию, в город Санкт-Петербург, в период c 27 по 28 апреля.