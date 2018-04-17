Президент Молдовы совершит рабочий визит в Санкт-Петербург
Об этом сказал президент Республики Молдова Игорь Додон сегодня, 17 апреля, в ходе встречи с председателем молдавской диаспоры в городе
Об этом сказал президент Республики Молдова Игорь Додон сегодня, 17 апреля, в ходе встречи с председателем молдавской диаспоры в городе
Стороны обсудили вопросы, касающиеся ситуации и проблем, с которыми сталкиваются наши сограждане в
Глава молдавского государства заявил, что намерен совершить рабочий визит в Российскую Федерацию, в город
«В ходе визита, 28 апреля, планирую провести встречу с руководителями молдавской диаспоры со всех регионов Российской Федерации. Также состоится отдельная встреча с нашей молодежью из северной столицы России», — заявил Игорь Додон.