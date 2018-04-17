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16:12 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донские парламентарии предлагают запретить продажу электронных сигарет подросткам

В Ростовской области хотят запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним. С инициативой принятия нового закона выступили в Законодательном собрании региона.

На заседании комитета по молодёжной политике депутаты предложили приравнять электронные сигареты к обычным. То же самое может коснуться и вейпов. Кроме того донские парламентарии планируют запретить использование таких электронных устройств в общественных местах.

«Тему электронных сигарет, вейпов, электронных систем доставки никотина перед нами поставили студенты, прежде всего, Областной студенческий совет. В соцопросе большинство студентов признались, что они хотели бы, чтобы электронные системы доставки никотина были запрещены», — рассказала председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по молодежной политике, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

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