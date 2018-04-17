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16:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

Депутаты Госсовета оценили работу Минмолодежи РТ как неудовлетворительную

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Комитет Госсовета РТ по законности и правопорядку назвал неудовлетворительной работу Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана в части организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних.

Вопрос об организации Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан контроля за осуществлением переданных органам местного самоуправления государственных полномочий РТ по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели на заседании парламентского комитета.

Заместитель министра по делам молодежи и спорту республики Рустам Гарифуллин проинформировал депутатов о том, какая работа ведется министерством в этом направлении. Он сообщил, что во всех муниципальных районах и городских округах РТ такие комиссии созданы: выделены соответствующие штатные единицы, организованы рабочие места для сотрудников, имеются оргтехника и необходимое имущество.

Замминистра сообщил, что в 2017 году прошли проверки комиссий в Рыбно-Слободском, Тюлячинском, Агрызском, Нурлатском, Сармановском, Лаишевском и Алексеевском муниципальных районах. В 2018 году проконтролировали работу комиссий в Буинском и Бугульминском районах. Также запланированы проверки в Балтасинском, Ютазинском, Арском, Заинском, Дрожжановском и Пестречинском муниципальных районах.

«В ходе выездных проверок и по информации секретариата Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних выявлено, что ряд муниципальных районов не обеспечивает ответственным секретарям и специалистам комиссий статус муниципальных служащих, при том, что субвенции на исполнение данных полномочий предусматривают его статус и соответствующее денежное содержание», — посетовал Рустам Гарифуллин.

По его информации, в муниципальных районах республики из 90 специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальными служащими не являются 24 специалиста, в том числе 12 ответственных секретарей.

На это заместитель председателя Комитета ГС РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов, отметил, что Министерством финансов Татарстана ежегодно выделяются средства на эти цели. «Куда же уходят эти деньги», — спросил парламентарий. «Это надо спросить у глав районов, мы такие полномочия не имеем», — ответил замминистра. Депутат напомнил о том, что в 2016 году этот вопрос уже поднимался. «Вы так же разводили руками, что вам мешало за это время предпринять какие-нибудь меры?» — продолжил задавать вопросы Нугуманов.

Вмешался в обсуждение вопроса и глава парламентского комитета Шакир Ягудин. Он напомнил, что по закону о наделении органов МСУ полномочиями координатором работы является Министерство по делам молодежи и спорту РТ. «Вы сводите свой контроль только к констатации и разведению руками. Это же не дело. Надо организовывать, заслушивать, проверять, докладывать, доложить Правительству РТ о том, что в половине районов республики рекомендации Правительства, в том числе соответствующего закона, не выполняются. Хотя субсидии выделяются. Безобразие!», — эмоционально выразился председатель комитета и предложил коллегам оценить работу Министерства по делам молодежи и спорту в этой части как неудовлетворительную.

Поводя итоги обсуждения, Шакир Ягудин предложил членам комитета рекомендовать прокуратуре РТ проверить в муниципальных районах положение дел по этому вопросу и принять меры прокурорского реагирования.

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