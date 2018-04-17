Работящих ветеранов труда Ленобласти лишили ежемесячных выплат

В День смеха в Ленинградской области приостановили единые денежные выплаты. Перестали получать свои дополнительные 788 рублей и ветераны труда Ленобласти — мужчины, которые проработали в регионе 35 лет, и женщины, которые трудились здесь минимум 30 лет.

— Деньги хоть и небольшие, но у нас в городе ощутимые, чего уж говорить о поселках, — пожаловались в редакцию «Комсомолки» ветераны труда Ленобласти. — Парадокс: по новым законам получается, что, если ветеран труда продолжает работать, то выплаты ему не видать.

Региональная ежемесячная выплата ветеранам труда Ленобласти появилась больше десятилетия назад. Каждый год, с утверждением нового бюджета, ее размер менялся, постепенно повышаясь.

С принятием прошлой осенью нового Социального кодекса появились и новые правила. Например, о критерии нуждаемости. Теперь, чтобы получать прежнюю выплату, ветеран труда Ленобласти должен зарабатывать в среднем не больше 70 процентов от среднего дохода по региону. В 2018-ом это 29 700 рублей. То есть максимальное среднее арифметическое за последние полгода не должно превышать 20 790 рублей.

Переход на новые социальные рельсы продлился до 1 апреля: до тех пор народ продолжал получать выплаты, невзирая на доходы. Но теперь настало время подтвердить, что эти 788 рублей тебе действительно нужны.

— До 1 июля ряд категорий граждан, в том числе ветераны труда Ленинградской области, должны документально подтвердить свои доходы, доказав право на дальнейшее получение ежемесячной выплаты, — объясняют в Администрации Ленобласти. — Тем, кто подтвердит, выплаты будут возобновлены с момента приостановления, то есть с 1 апреля. Но если получатель до 1 июля не представит нужные документы, их прекратят.