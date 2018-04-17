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17:34 (мск), источник: РИА Новости

ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии

БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Албанией и Македонией о перспективах вступления в ЕС, сообщила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Источник: РИА Новости

Еврокомиссия должна была до начала лета принять решение о запуске с Албанией и Македонией переговоров об их вступлении в Евросоюз.

«ЕК рекомендовала, а совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Албанией и бывшей югославской республикой Македонией», — сообщила журналистам Могерини.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (с 2010 года), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года).

Ранее переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (в 2012 году) и с Сербией (в 2014 году).

Европейская комиссия в феврале обнародовала новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран Западных Балкан. В документах, представленных ЕК, говорится, что «для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении (в стратегии), отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году».

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