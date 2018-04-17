ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии

Источник: РИА Новости

Еврокомиссия должна была до начала лета принять решение о запуске с Албанией и Македонией переговоров об их вступлении в Евросоюз.

«ЕК рекомендовала, а совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Албанией и бывшей югославской республикой Македонией», — сообщила журналистам Могерини.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (с 2010 года), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года).

Ранее переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (в 2012 году) и с Сербией (в 2014 году).