Жириновский: Нельзя из-за Telegram остановить жизнь в стране

Источник: РИА "Новости"

«Во всем должны быть разумные границы. Нельзя из-за Телеграма остановить жизнь в стране, отключить интернет и создавать проблемы миллионам граждан», — прокомментировал Жириновский массовые блокировки IP-адресов.

Партия всегда считала, что безопасность превыше всего. Но невозможно к каждому приставить полицейского, невозможно в каждую комнату поставить камеру, невозможно каждое письмо прочитать, указал депутат Госдумы.

«А если и возможно, то захотят ли граждане жить в таких условиях, когда они все время под стопроцентным надзором? Не думаю», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в пресс-службе Роскомнадзора заверили, что примут для блокировки Telegram все возможные меры, включая ограничение доступа к интернет-ресурсам, способствующим работе мессенджера.