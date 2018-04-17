Жириновский: Нельзя из-за Telegram остановить жизнь в стране
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что Роскомнадзор переусердствовал в стремлении блокировать Telegram.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что Роскомнадзор переусердствовал в стремлении блокировать Telegram.
«Во всем должны быть разумные границы. Нельзя
Партия всегда считала, что безопасность превыше всего. Но невозможно к каждому приставить полицейского, невозможно в каждую комнату поставить камеру, невозможно каждое письмо прочитать, указал депутат Госдумы.
«А если и возможно, то захотят ли граждане жить в таких условиях, когда они все время под стопроцентным надзором? Не думаю», — отметил парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в
Ведомство заблокировало более 15 млн