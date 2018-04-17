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19:06 (мск), источник: ИА REGNUM

Жириновский: Нельзя из-за Telegram остановить жизнь в стране

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что Роскомнадзор переусердствовал в стремлении блокировать Telegram.

Источник: РИА "Новости"

«Во всем должны быть разумные границы. Нельзя из-за Телеграма остановить жизнь в стране, отключить интернет и создавать проблемы миллионам граждан», — прокомментировал Жириновский массовые блокировки IP-адресов.

Партия всегда считала, что безопасность превыше всего. Но невозможно к каждому приставить полицейского, невозможно в каждую комнату поставить камеру, невозможно каждое письмо прочитать, указал депутат Госдумы.

«А если и возможно, то захотят ли граждане жить в таких условиях, когда они все время под стопроцентным надзором? Не думаю», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в пресс-службе Роскомнадзора заверили, что примут для блокировки Telegram все возможные меры, включая ограничение доступа к интернет-ресурсам, способствующим работе мессенджера.

Ведомство заблокировало более 15 млн IP-адресов, в том числе ресурсы Amazon и Google. Это уже привело к проблемам для многих интернет-сервисов, в том числе Viber и SkyEng. В то же время сайт самого Роскомнадзора, по сообщению ведомства, подвергся трем DDoS-атакам.

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