В Турции в седьмой раз продлили режим чрезвычайного положения
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Правительство Турции приняло решение в седьмой раз продлить режим чрезвычайного положения в стране, сообщает во вторник агентство «Анадолу» со ссылкой на
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Правительство Турции приняло решение в седьмой раз продлить режим чрезвычайного положения в стране, сообщает во вторник агентство «Анадолу» со ссылкой на
По словам Боздага, правительство направило на утверждение в парламент предложение о продлении режима ЧП.
Ранее совет национальной безопасности Турции по итогам заседания в президентском дворце в Анкаре рекомендовал властям продлить в стране режим чрезвычайного положения.
Чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были впоследствии арестованы.
Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который отрицает причастность к попытке переворота.