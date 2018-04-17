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21:25 (мск), источник: Интерфакс

В Турции в седьмой раз продлили режим чрезвычайного положения

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Правительство Турции приняло решение в седьмой раз продлить режим чрезвычайного положения в стране, сообщает во вторник агентство «Анадолу» со ссылкой на вице-премьера Бекира Боздага.

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По словам Боздага, правительство направило на утверждение в парламент предложение о продлении режима ЧП.

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Ранее совет национальной безопасности Турции по итогам заседания в президентском дворце в Анкаре рекомендовал властям продлить в стране режим чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение было введено в Турции 20 июля 2016 года после неудачной попытки государственного переворота. Во время беспорядков в Анкаре погибли не менее 250 человек, еще более 50 тыс. человек были впоследствии арестованы.

Анкара обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, который отрицает причастность к попытке переворота.

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