Володин: Россия не будет ограничивать импорт из США 90 не имеющих российских аналогов лекарств

Но те, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает водить ограничения.

«Что касается остальных лекарств — если будут вводиться какие-то ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть российский аналог и возможность получать аналоги из других стран», — сказал господин Володин (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что «никто не будет принимать решение во вред себе».