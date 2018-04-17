Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии
Что будет, если «закончились права»
Лера Кудрявцева устроила сына на работу
Известный фигурист решил продать свою квартиру
Женщина потратила 50 тысяч долларов на пластические операции
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Охота на глубине: как подлодки РФ гоняли британские возле Сирии
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
22:03 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Володин: Россия не будет ограничивать импорт из США 90 не имеющих российских аналогов лекарств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что контрсанкции не будут действовать в отношении 90 не имеющих российских аналогов препаратов. В эфире телеканала «Россия 24» он напомнил, что из США в Россию поставляется 1019 лекарственных препаратов.

Источник: РИА "Новости"
Но те, которые не имеют аналогов — 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает водить ограничения.
Вячеслав Володин
Спикер Госдумы

«Что касается остальных лекарств — если будут вводиться какие-то ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть российский аналог и возможность получать аналоги из других стран», — сказал господин Володин (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что «никто не будет принимать решение во вред себе».

Госдума подготовила законопроект, открывающий правительству РФ широкое поле для введения новых ограничений в отношении товаров из США и других стран, поддержавших американские санкции против России. Под частичный запрет могут впервые попасть импортная алкогольная и табачная продукция, а также некоторые виды лекарств. Депутаты рассмотрят законопроект 15 мая, после обсуждения с экспертами.

Читайте также: «По жесткому сценарию». Пойдут ли США на отключение России от SWIFT?

Спикер Госдумы: санкции применяют к тем, кто становится сильнее
Во время загрузки произошла ошибка.
20:27 (мск)© Ньюстюб
 Запад выдвигает новый ультиматум Москве
Цены на пшеницу могут взлететь из-за слабого рубля
Госдеп: новые санкции против России по-прежнему рассматриваются
Виктория Скрипаль обратится в ООН при отказе в британской визе
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Большинство американцев высказались за новые санкции против РФ
Вице-президент РЖД уволен после проверки Генпрокуратуры
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
В России введут ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Страховые выплаты планируют делать только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь