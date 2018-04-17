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21:55 (мск), источник: Интерфакс

Племянница Скрипаля заявила о покупке им дома на полученные от Великобритании деньги

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Дом и автомобиль в Солсбери Сергей Скрипаль купил на деньги, выданные ему властями Великобритании после его обмена на россиян в 2010 году.

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«Когда он улетел в Великобританию, через месяц туда улетела вся его семья. Сначала ему выдали служебную жилплощадь, где они жили. (Потом) Великобритания предоставила им деньги на покупку дома и машины, была определенная сумма, и они искали дом в пригороде», — рассказала племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во вторник в эфире радио «Эхо Москвы».

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При этом она отметила, что выбор Солсбери для Скрипалей был случайным — «они просто хотели жить в пригороде Лондона, где поспокойнее».

По ее словам, Скрипаль и его супруга получили сразу гражданство Великобритании, а дочь и сын — вид на жительство.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, не хотел прилетать в Россию, опасаясь за свою безопасность, сообщила его племянница Виктория Скрипаль.

«Нет, его не лишали (возможности приехать в РФ- ИФ), но он сразу сказал, что я не полечу в Россию», — сказала родственница.

«Он сказал, что мне не дадут даже сойти с трапа самолета », — добавила Виктория..

Отвечая на вопрос ведущего, боялся ли Сергей Скрипаль, что к нему может быть применено «силовое решение», она ответила: «Скорее всего, да».

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Бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия, по версии Лондона, 4 марта подверглись воздействию боевого нервнопаралитического вещества семейства «Новичок». Заведующий оборонной химической лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Лондон ранее выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Пошли на поправку

В настоящее время Юлия Скрипаль выписана и находится, по данным британской стороны, в «безопасном месте», которое не разглашается. Ее отец продолжает находиться в больнице.

16 апреля Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. «Состояние здоровье этого человека улучшается. Он уже не в критическом состоянии», — говорится в заявлении ведомства.

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Скрипаль почти месяц находился в состоянии, которое госпиталь называл критическим. О том, что он пришел в сознание и начал говорить, 7 апреля сообщил телеканал Sky News, не указав источники этой информации.

5 апреля посол России в Великобритании Александр Яковенко, комментируя улучшение состояния здоровья Скрипаля, заявил, что тот сам должен решать, оставаться ему в Великобритании или нет.

«Пусть он (Скрипаль — ИФ) решает — оставаться ему в Британии или нет. У России не будет возражений, нет проблем с ними. Он несколько лет отбывал заключение в России, и, как любой человек, он отбыл свой срок, и сейчас он честен. Они сейчас просто российские граждане», — добавил Яковенко.

В чем обвинялся Скрипаль

Полковник запаса ГРУ Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен в России к 13 годам лишения свободы. Суд установил, что Скрипаль во время прохождения службы в Вооруженных силах РФ с середины 90-х годов был завербован английской разведкой, которой передавал сведения, составляющие государственную тайну. В 2010 году он был помилован президентом РФ Дмитрием Медведевым. После этого признанные виновными в шпионаже С. Скрипаль, ученый Игорь Сутягин, а также бывшие сотрудники спецслужб РФ Александр Запорожский и Геннадий Василенко были обменяны в июле 2010 года российской стороной на десятерых граждан РФ, обвиненных властями США в шпионаже в пользу России.

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