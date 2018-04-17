Виктория Скрипаль намерена обратиться в ООН в случае отказа Великобритании выдать ей визу

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Племянница отравленного 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала, что планирует обратиться в ООН, если Великобритания повторно откажет ей в выдаче визы.

«В ООН писать буду», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Виктория Скрипаль уточнила, что обращение будет адресовано лично генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Она также заявила, что не сотрудничает с российскими спецслужбами. «Я ни с кем из спецслужб не связывалась. С кем я связываюсь — это с нашим Следственным комитетом, потому что возбуждено уголовное дело», — отметила она.

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Великобритания 6 апреля отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру, гражданку России Юлию Скрипаль. Позднее Виктория публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть этот вопрос.

Как уточнила Виктория Скрипаль, ответ на это обращение получен ею не был.