Виктория Скрипаль намерена обратиться в ООН в случае отказа Великобритании выдать ей визу
Племянница Сергея Скрипаля уточнила, что адресует обращение лично генсеку организации Антониу Гутерришу.
Племянница Сергея Скрипаля уточнила, что адресует обращение лично генсеку организации Антониу Гутерришу.
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Племянница отравленного 4 марта в Солсбери
«В ООН писать буду», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Она также заявила, что не сотрудничает с российскими спецслужбами. «Я ни с кем из спецслужб не связывалась. С кем я связываюсь — это с нашим Следственным комитетом, потому что возбуждено уголовное дело», — отметила она.
Великобритания 6 апреля отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру, гражданку России Юлию Скрипаль. Позднее Виктория публично обратилась к
Как уточнила Виктория Скрипаль, ответ на это обращение получен ею не был.
4 марта 66-летний