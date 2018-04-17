Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Лера Кудрявцева устроила сына на работу
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Смолов — мимо ЦСКА. Почему КДК так поступил?
«Есть цель дискредитировать Россию». Откровения Виталия Мутко
Принцы Гарри и Уильям, Марк Цукерберг: как умеют фанатеть звезды
Анна Нетребко показала поклонникам старшую сестру
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
Эксперт рассказал, что можно сверлить весь день
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10Самые живописные мосты мира
22:12 (мск), источник: ТАСС

Виктория Скрипаль намерена обратиться в ООН в случае отказа Великобритании выдать ей визу

Племянница Сергея Скрипаля уточнила, что адресует обращение лично генсеку организации Антониу Гутерришу.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Племянница отравленного 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала, что планирует обратиться в ООН, если Великобритания повторно откажет ей в выдаче визы.

«В ООН писать буду», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Виктория Скрипаль уточнила, что обращение будет адресовано лично генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Она также заявила, что не сотрудничает с российскими спецслужбами. «Я ни с кем из спецслужб не связывалась. С кем я связываюсь — это с нашим Следственным комитетом, потому что возбуждено уголовное дело», — отметила она.

Читайте также
Племянница Скрипаля заявила о покупке им дома на полученные от Великобритании деньги

Великобритания 6 апреля отказалась выдать визу Виктории Скрипаль, которая намеревалась навестить пострадавшую в Солсбери двоюродную сестру, гражданку России Юлию Скрипаль. Позднее Виктория публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть этот вопрос.

Как уточнила Виктория Скрипаль, ответ на это обращение получен ею не был.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Следите за развитием темы ««Дело Скрипалей»»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
 Девушка из Чувашии стала победительницей конкурса "Мисс Россия" (фото)
Как сильно было задето самолюбие президента США, можно только гадать
Госдеп: новые санкции против России по-прежнему рассматриваются
Подсчитан средний чек россиянина в магазине
Как телеканал OAN объявил химическую атаку в Сирии «постановкой»
Большинство американцев высказались за новые санкции против РФ
Вице-президент РЖД уволен после проверки Генпрокуратуры
СМИ: Макрон в беседе с журналистами назвал себя «ровней Путину»
Спорт
«Ак Барс» нацелился на 4-0. У ЦСКА все плохо И проблемы даже не из-за эпидемии свинки
Авто
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео) «АвтоВАЗ» представил новую модель, которая получила имя Vesta Cross. Это первый в истории российского автопрома внедорожный седан!
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Стиль Валерии: от эксцентричности к элегантной женственности Валерия не сразу пришла к образу утонченной блондинки, перед этим было немало экспериментов
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь