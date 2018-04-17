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22:40 (мск), источник: РИА Новости

Новые санкции против России по-прежнему рассматриваются, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Санкции против РФ по-прежнему рассматриваются, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт на фоне слухов о том, что президент Дональд Трамп заблокировал дальнейшее расширение санкций.

Источник: AP 2018

«Новые российские санкции рассматриваются», — сказала Науэрт на брифинге в Вашингтоне.

Санкции не сняты с рассмотрения, нам просто нечего объявить на эту тему.
Хезер Науэрт
Официальный представитель Госдепартамента

Она также заявила о поддержке постпреда США при ООН Никки Хейли, которая на минувших выходных пообещала, что санкции будут введены уже в понедельник под предлогом российской поддержки сирийских властей. Затем в СМИ появились сообщения о том, что Трамп велел пока повременить с дополнительными санкциями.

«Я не буду комментировать то, что она (Хейли — ред.) говорила или не говорила. Она очень ценный и уважаемый член нашей внешнеполитической команды… мы твердо ее поддерживаем», — заявила Науэрт.

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