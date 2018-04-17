Новые санкции против России по-прежнему рассматриваются, заявил Госдеп
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Санкции против РФ
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Санкции против РФ
«Новые российские санкции рассматриваются», — сказала Науэрт на брифинге в Вашингтоне.
Санкции не сняты с рассмотрения, нам просто нечего объявить на эту тему.
Она также заявила о поддержке постпреда США при ООН Никки Хейли, которая на минувших выходных пообещала, что санкции будут введены уже в понедельник под предлогом российской поддержки сирийских властей. Затем в СМИ появились сообщения о том, что Трамп велел пока повременить с дополнительными санкциями.
«Я не буду комментировать то, что она (Хейли — ред.) говорила или не говорила. Она очень ценный и уважаемый член нашей внешнеполитической команды… мы твердо ее поддерживаем», — заявила Науэрт.