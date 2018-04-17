Новые санкции против России по-прежнему рассматриваются, заявил Госдеп

Санкции не сняты с рассмотрения, нам просто нечего объявить на эту тему.

Она также заявила о поддержке постпреда США при ООН Никки Хейли, которая на минувших выходных пообещала, что санкции будут введены уже в понедельник под предлогом российской поддержки сирийских властей. Затем в СМИ появились сообщения о том, что Трамп велел пока повременить с дополнительными санкциями.