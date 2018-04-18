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02:43 (мск), источник: РИА Новости

Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан», сообщили СМИ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» до конца года прекратит предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124, сообщает французское издание Challenges со ссылкой на свои источники.

Источник: РИА Новости

Речь идет о проекте SALIS (Strategic Airlift International Solution), в рамках которого в 2006 году было создано совместное предприятие украинских «Авиалиний Антонова» и российской «Волга-Днепр». Всего крупные негабаритные грузы альянса перевозили 17 «Русланов».

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По данным издания, российская сторона приняла это решение в ответ на усиление американских санкций.

В статье подчеркивается, что решение компании «Волга-Днепр» станет ощутимым ударом для французской армии, так как она остается зависимой от «Русланов» в вопросах транспортировки вертолетов и танков, несмотря на наличие самолета Airbus A400M.

Ан-124−100 «Руслан» — самый грузоподъемный самолет в мире. «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами. Над его созданием работал весь Советский Союз.

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