Россия перестанет предоставлять НАТО самолеты Ан-124 «Руслан», сообщили СМИ

Источник: РИА Новости

Речь идет о проекте SALIS (Strategic Airlift International Solution), в рамках которого в 2006 году было создано совместное предприятие украинских «Авиалиний Антонова» и российской «Волга-Днепр». Всего крупные негабаритные грузы альянса перевозили 17 «Русланов».

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По данным издания, российская сторона приняла это решение в ответ на усиление американских санкций.

В статье подчеркивается, что решение компании «Волга-Днепр» станет ощутимым ударом для французской армии, так как она остается зависимой от «Русланов» в вопросах транспортировки вертолетов и танков, несмотря на наличие самолета Airbus A400M.