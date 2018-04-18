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03:59 (мск), источник: VLADNEWS

Строительство кольцевой дороги во Владивостоке поддержал Юрий Трутнев

Первый участок ВКАД в приморской столице предполагает строительство дороги с Эгершельда на острова Елена и Русский.

Источник: VLADNEWS

Вице-премьер Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев положительно оценил проект строительства кольцевой дороги во Владивостоке. Об этом он заявил во вторник, 17 апреля, по итогам совещания по вопросу развития инфраструктуры международного транспортного коридора «Приморье-2», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Строительство Владивостокской кольцевой автодороги значительно улучшит транспортную доступность острова Русский и обеспечит вывод грузового транспорта из порта, минуя центр города, на трассу Седанка Патрокл. При этом ВКАД должна стать не транзитной, а полноценной городской дорогой проектом предусмотрено 7 транспортных развязок. Общая протяженность ВКАД составит 22,6 километра.

Планы строительства этой дороги полпреду представил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Юрий Трутнев подчеркнул, что проект перспективный и должен быть поддержан.

«Мы обсуждали проект строительства кольцевой дороги через остров Елена на остров Русский. Он начинает оформляться. Постараемся, чтобы он состоялся. Это красивый проект, который позволит разгрузить центр города, позволит остров Русский диверсифицировать с точки зрения транспортного сообщения, проводить спокойно ремонты существующих мостов. Будем этим тоже заниматься», подчеркнул полпред.

О том, что городу нужны новые дороги, ранее говорил и глава Владивостока Виталий Веркеенко. Он провел и ряд переговоров с потенциальными инвесторами, которые выразили заинтересованность в строительстве ВКАД.

«Владивостоку нужны новые дороги-дублёры и транспортные развязки, и в этом направлении мы готовы, в том числе, к совместной работе с инвесторами. Создание Владивостокской кольцевой дороги разгрузит многие городские магистрали и сделает передвижение по городу более комфортным», сказал глава Владивостока.

Отметим, что первый участок ВКАД во Владивостоке предполагает строительство дороги с Эгершельда на острова Елена и Русский.

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