Строительство кольцевой дороги во Владивостоке поддержал Юрий Трутнев
Первый участок ВКАД в приморской столице предполагает строительство дороги с Эгершельда на острова Елена и Русский.
Первый участок ВКАД в приморской столице предполагает строительство дороги с Эгершельда на острова Елена и Русский.
Планы строительства этой дороги полпреду представил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Юрий Трутнев подчеркнул, что проект перспективный и должен быть поддержан.
«Мы обсуждали проект строительства кольцевой дороги через остров Елена на остров Русский. Он начинает оформляться. Постараемся, чтобы он состоялся. Это красивый проект, который позволит разгрузить центр города, позволит остров Русский диверсифицировать с точки зрения транспортного сообщения, проводить спокойно ремонты существующих мостов. Будем этим тоже заниматься», подчеркнул полпред.
«Владивостоку нужны новые
Отметим, что первый участок ВКАД во Владивостоке предполагает строительство дороги с Эгершельда на острова Елена и Русский.