Вице-губернатор Приморья представил новых руководителей краевых предприятий

Источник: VLADNEWS

Новых руководителей «Примтеплоэнерго» и «Примводоканала» представил вице-губернатор Приморья по вопросам ЖКХ Гагик Захарян на пресс-конференции 17 апреля в администрации Приморского края. Он отметил, что к компаниям появилось доверие со стороны банков, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Для края было новым опытом выбирать руководителей краевых компаний на конкурсной основе, хотя такое постановление администрации Приморского края вышло ещё в 2016 году.

«Сейчас мы в первый раз провели выборы генерального директора и “Примводоканала”, и “Примтеплоэнерго”. Комиссия состояла из сотрудников департамента ЖКХ, сотрудников кадровой службы АПК, также наши антикоррупционные отделы проверяли каждого нашего конкурсанта. Процедура выбора руководителей была прозрачной», — заявил Захарян.

Со слов вице-губернатора, комиссия исходила из профессиональных качеств в первую очередь. Они изучили опыт работы кандидатов, профессионализм и виденье дальнейшего развития предприятия. Такие критерии были обязательны, так как такие предприятия являются социально значимыми. Каждый из конкурсантов представлял презентацию своей программы развития, это позволило выявить слабые и сильные стороны участников, и выбрать лучших с помощью максимально объективной оценки.

«Если хотите жить спокойно, то лучше не приходите работать в ЖКХ. Потому что это постоянная работа, как с потребителями, так и с сотрудниками. Наша работа это комфорт проживания людей на территории Приморского края. Задача самого предприятия состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойное отопление в осенне-зимний период», — заявил новый руководитель «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов, добавив, что компания находится на постоянном контроле администрации края.

«Наше предприятие имеет те же принципы, что и по всей стране наша задача обеспечить людей качественной питьевой водой и очистить стоки. Я знал проблемы Примводоканала, и мне ясны те задачи, которые были определены губернатором и вице-губернатором. Я отдаю себе отчёт, что технически возможно исправить ситуацию компании. Главное, мы знаем, что делать и постараемся решить проблемы, которые долго не могли урегулировать. Наше предприятие поставило себе определённую задачу к концу года достичь конкретных результатов, которые касаются и финансов, и работы с потребителями», — рассказал новый руководитель краевого предприятия «Примводоканал» Олег Терлеев.