Вице-губернатор Приморья представил новых руководителей краевых предприятий
Теперь этим компаниям доверяют даже банки.
Теперь этим компаниям доверяют даже банки.
Новых руководителей «Примтеплоэнерго» и «Примводоканала» представил
Для края было новым опытом выбирать руководителей краевых компаний на конкурсной основе, хотя такое постановление администрации Приморского края вышло ещё в 2016 году.
«Сейчас мы в первый раз провели выборы генерального директора и “Примводоканала”, и “Примтеплоэнерго”. Комиссия состояла из сотрудников департамента ЖКХ, сотрудников кадровой службы АПК, также наши антикоррупционные отделы проверяли каждого нашего конкурсанта. Процедура выбора руководителей была прозрачной», — заявил Захарян.
«Если хотите жить спокойно, то лучше не приходите работать в ЖКХ. Потому что это постоянная работа, как с потребителями, так и с сотрудниками. Наша работа это комфорт проживания людей на территории Приморского края. Задача самого предприятия состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойное отопление в
«Наше предприятие имеет те же принципы, что и по всей стране наша задача обеспечить людей качественной питьевой водой и очистить стоки. Я знал проблемы Примводоканала, и мне ясны те задачи, которые были определены губернатором и
Также Гагик Захарян отметил, что после назначения новых директоров появилось доверие со стороны банков и инвестиционных компаний.