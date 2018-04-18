СМИ сообщили о встрече будущего госсекретаря США с Ким Чен Ыном

Источник: AP 2018

Эти данные во вторник косвенно подтвердил президент США Дональд Трамп, который заявил, что Вашингтон провел прямые переговоры с Северной Кореей «на очень высоком уровне»; правда, имен он не называл.

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По сведениям издания, визит Помпео в Пхеньян состоялся на первых выходных апреля. Отмечается, что через неделю после этого северокорейские власти впервые официально подтвердили, что готовы вести переговоры о свертывании своей ядерной программы.

Ранее Трамп сообщил, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет в начале июня «или раньше», и что в данный момент американские власти рассматривают пять возможных мест ее проведения. Позже президент уточнил, что все они находятся за пределами США.