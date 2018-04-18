Озвучена настоящая причина переноса ВЭФ
На четвёртый Восточный экономический форум впервые ждут председателя КНР Си Цзиньпина. По данным федеральных СМИ, именно
На четвёртый Восточный экономический форум впервые ждут председателя КНР Си Цзиньпина. По данным федеральных СМИ, именно
Как пишет «Коммерсантъ», в 2018 году на ВЭФ с высокой степенью вероятности приедет не только
По мнению заведующего кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрия Стрельцова, участие в ВЭФ одновременно японского и китайского лидеров не станет большой проблемой, если тщательно подготовить оба визита:
«Не вижу для японской стороны причин быть недовольной, если с точки зрения внимания, уважения и протокольных мероприятий оба лидера будут встречены идентично».
Возможность принять участие в четвёртом Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассматривает президент Республики Корея. Это станет вторым визитом Мун Чжэ Ина в приморскую столицу. К слову, о своём намерении вновь посетить Приморье уже заявил японский премьер Синдзо Абэ. Участие в мероприятии также подтвердила