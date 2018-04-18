Озвучена настоящая причина переноса ВЭФ

Источник: Восток Медиа

Как пишет «Коммерсантъ», в 2018 году на ВЭФ с высокой степенью вероятности приедет не только премьер-министр Японии Синдзо Абэ, но и впервые за всю история форума председатель КНР Си Цзиньпин. К слову, ранее статус главных зарубежных гостей мероприятия безоговорочно принадлежал японцам.

По данным издания, китайская сторона дала согласие, но уточнила, что именно на этот период у их лидера запланировано участие в форуме китайско-африканского сотрудничества. Судя по всему, именно поэтому Москва решила перенести форум с 6—7 сентября на 11—13 сентября — об этом РИА «Восток-Медиа» писало ранее.

По мнению заведующего кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрия Стрельцова, участие в ВЭФ одновременно японского и китайского лидеров не станет большой проблемой, если тщательно подготовить оба визита:

«Не вижу для японской стороны причин быть недовольной, если с точки зрения внимания, уважения и протокольных мероприятий оба лидера будут встречены идентично».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что четвёртый Восточный экономический форум во Владивостоке хотели провести 6—7 сентября 2018 года. Однако в начале марта 2018 года организаторы сообщили о переносе дат форума. Его проведение сдвинулось на неделю из-за международных мероприятий первых лиц государства. В этом году ВЭФ будет проходить с 11 по 13 сентября.