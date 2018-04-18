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04:52 (мск), источник: Восток Медиа

Озвучена настоящая причина переноса ВЭФ

На четвёртый Восточный экономический форум впервые ждут председателя КНР Си Цзиньпина. По данным федеральных СМИ, именно из-за него организаторы перенесли даты проведении международного мероприятия, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Как пишет «Коммерсантъ», в 2018 году на ВЭФ с высокой степенью вероятности приедет не только премьер-министр Японии Синдзо Абэ, но и впервые за всю история форума председатель КНР Си Цзиньпин. К слову, ранее статус главных зарубежных гостей мероприятия безоговорочно принадлежал японцам.

По данным издания, китайская сторона дала согласие, но уточнила, что именно на этот период у их лидера запланировано участие в форуме китайско-африканского сотрудничества. Судя по всему, именно поэтому Москва решила перенести форум с 6—7 сентября на 11—13 сентября — об этом РИА «Восток-Медиа» писало ранее.

По мнению заведующего кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрия Стрельцова, участие в ВЭФ одновременно японского и китайского лидеров не станет большой проблемой, если тщательно подготовить оба визита:

«Не вижу для японской стороны причин быть недовольной, если с точки зрения внимания, уважения и протокольных мероприятий оба лидера будут встречены идентично».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что четвёртый Восточный экономический форум во Владивостоке хотели провести 6—7 сентября 2018 года. Однако в начале марта 2018 года организаторы сообщили о переносе дат форума. Его проведение сдвинулось на неделю из-за международных мероприятий первых лиц государства. В этом году ВЭФ будет проходить с 11 по 13 сентября.

Возможность принять участие в четвёртом Восточном экономическом форуме во Владивостоке рассматривает президент Республики Корея. Это станет вторым визитом Мун Чжэ Ина в приморскую столицу. К слову, о своём намерении вновь посетить Приморье уже заявил японский премьер Синдзо Абэ. Участие в мероприятии также подтвердила Южно-Африканская республика.

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