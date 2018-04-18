Юрий Трутнев пригрозил кадровыми решениями по лесной отрасли в ДФО

Источник: Восток Медиа

Об этом рассказал сегодня, 18 апреля, дальневосточный полпред президента России Юрий Трутнев, проводя совещание в Хабаровске, сообщает РИА «Восток-Медиа». Чиновник предложил в ходе заседания проанализировать состояние лесного комплекса на Дальнем Востоке. Он отметил, что есть подвижки в развитии перерабатывающих предприятий, регионы смогли выполнить часть поручений российского правительства: но только часть.

«Если говорить об общей ситуации, то она по-прежнему остаётся не очень хорошей. По-прежнему доля лесного комплекса в экономике Дальнего Востока составляет около 1,5 процента. Это в разы ниже, чем в странах, где имеются лесопромышленные комплексы», — сказал Юрий Трутнев.

В качестве примера явных упущений полпред указал, что в округе сохраняется низкий уровень расчётной лесосеки — 17,5 процента, что отстаёт не только от показателей других государств, но даже от общероссийского уровня в два раза. При этом чиновники в регионах не расторгают контракты с теми, кто выделенные леса не осваивает. Юрий Трутнев заявил, что в этом он усматривает коррупционную составляющую.

«Когда должностное лицо не расторгает соглашение с нерадивым лесопользователем, признаки коррупции налицо. Они уже очевидны, сговор очевиден. Если в соглашении не прописано рациональное использование ресурса, значит, это методологическая ошибка, это ошибка ещё и Рослесхоза. Это должно быть прописано в типовых актах, это давно прописано в других видах законодательства, а в лесу у нас по-прежнему продолжаются какие-то тёмные тропинки между деревьями», — подчеркнул он.