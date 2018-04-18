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06:33 (мск), источник: СуперОмск

После встречи с Бурковым руководитель «Полета» ушел в отставку

В отставку подал генеральный директор омского производственного объединения «Полет» Сергей Головинский.

Его место в качестве исполняющего обязанности занял Виктор Шулико, вернувшийся в Омск из Москвы.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на омском производственном объединении «Полет» собирают по полному циклу ракету-носитель «Ангара». К 2021 году в Омск перенесут производство всего семейства ракет от легкой до тяжелой.

В конце марта предприятие посетил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков. Для него Сергей Головинский провел экскурсию, рассказав о будущем космической отрасли.

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