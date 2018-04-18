После встречи с Бурковым руководитель «Полета» ушел в отставку
В отставку подал генеральный директор омского производственного объединения «Полет» Сергей Головинский.
В отставку подал генеральный директор омского производственного объединения «Полет» Сергей Головинский.
Его место в качестве исполняющего обязанности занял Виктор Шулико, вернувшийся в Омск из Москвы.
Как ранее сообщал «СуперОмск», на омском производственном объединении «Полет» собирают по полному циклу
В конце марта предприятие посетил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков. Для него Сергей Головинский провел экскурсию, рассказав о будущем космической отрасли.