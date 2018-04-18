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09:50 (мск), источник: РИА Новости

Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым

В открытом письме военнослужащие отмечают, что в 2014 году они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там свое жилье.

Источник: РИА Новости
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Группа покинувших в 2014 году Крым офицеров ВМС Украины обратилась к президенту страны Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове, сообщает «Думская».

В открытом письме моряки отмечают, что в 2014 году они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там свое имущество и служебное жилье. С тех пор, пишут офицеры, руководство страны не сделало ничего для обеспечения служащих ВМС квартирами.

«Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — говорится в письме.
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Моряки выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум был организован после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

После вхождения Крыма в состав России большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ России. Москва передала весной 2014 году Киеву часть боевых кораблей и вспомогательных судов. В январе 2018-го президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику.

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