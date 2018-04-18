Депутат думы Дзержинска Владислав Сивый досрочно сложил полномочия

Источник: Reuters

Депутат городской думы Дзержинска Владислав Сивый досрочно сложил полномочия. Об этом сообщается на сайте гордумы.

— В соответствии с Уставом городского округа города Дзержинск и на основании личного заявления Владислава Сивого от 13 апреля 2018 года городская дума решила досрочно прекратить его полномочия депутата, избранного по одномандатному избирательному округу № 24, — гласит сообщение.

Кроме того, Владислав Сивый исключен из состава комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов и комитета по строительству, архитектуре и землепользованию.

Ранее сообщалось, что высший совет ЛДПР принял решение передать мандат экс-депутата Законодательного собрания Нижегородской области Никиты Сорокина Владиславу Сивому.