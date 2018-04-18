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09:49 (мск), источник: ИА REGNUM

В КПРФ утверждают, что Травников просил не выдвигать Локтя на выборы

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2018 года, а предвыборные страсти разгораются уже сейчас.

Источник: РИА "Новости"

В КПРФ утверждают, что временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников пытался убедить председателя ЦК партии Геннадия Зюганова в нецелесообразности выдвижения на выборы главы региона мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Об этом пишет РБК со ссылкой на свой источник информации.

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«Источник в руководстве КРПФ сказал, что до заявления Локтя о возможном выдвижении председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой о встрече звонил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. «Затем они мельком встретились на Госсовете [5 апреля], где Травников пытался попросить о более продолжительной встрече», — сообщило СМИ, отметив, что попытки убедить руководство компартии не выдвигать Локтя предпринимались и ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на презентации календаря «Жизнь Новосибирска в годы Великой Отечественной войны» 17 апреля заявил, что готов участвовать в выборах губернатора Новосибирской области «при общественной поддержке».

Ранее он предпочитал уклоняться от прямого ответа на вопрос о своих губернаторских амбициях.

Отметим, что эксперты предрекли серьёзную интригу во время предвыборной кампании в Новосибирской области, которая оказалась на пороге очередных выборов главы осенью 2017 года — после отставки Владимира Городецкого 6 октября.

Врио главы области был назначен мэр Вологды Андрей Травников. Травников и Локоть на данный момент называются главными претендентами на этот пост. Хотя Андрей Травников, в отличие от Анатолия Локтя, о своих намерениях участвовать в этих выборах пока не заявил. Между тем эксперты не сомневаются в этом.

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