В КПРФ утверждают, что Травников просил не выдвигать Локтя на выборы

Источник: РИА "Новости"

В КПРФ утверждают, что временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников пытался убедить председателя ЦК партии Геннадия Зюганова в нецелесообразности выдвижения на выборы главы региона мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Об этом пишет РБК со ссылкой на свой источник информации.

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«Источник в руководстве КРПФ сказал, что до заявления Локтя о возможном выдвижении председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой о встрече звонил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. «Затем они мельком встретились на Госсовете [5 апреля], где Травников пытался попросить о более продолжительной встрече», — сообщило СМИ, отметив, что попытки убедить руководство компартии не выдвигать Локтя предпринимались и ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на презентации календаря «Жизнь Новосибирска в годы Великой Отечественной войны» 17 апреля заявил, что готов участвовать в выборах губернатора Новосибирской области «при общественной поддержке».

Ранее он предпочитал уклоняться от прямого ответа на вопрос о своих губернаторских амбициях.

Отметим, что эксперты предрекли серьёзную интригу во время предвыборной кампании в Новосибирской области, которая оказалась на пороге очередных выборов главы осенью 2017 года — после отставки Владимира Городецкого 6 октября.