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11:31 (мск), источник: Восток Медиа

Десантура, морпехи или стройбат: о чем мечтают призывники Приморья

Главный военный комиссар Приморского края Николай Тригубко сообщил РИА «Восток-Медиа», о какой службе мечтают призывники весны-2018.

Источник: Восток Медиа

По словам военкома, традиционно популярны у молодежи морская пехота и воздушно-десантные войска. Однако этими «суперменами» предпочтения приморских призывников не ограничиваются.

«Фантазия нашей молодежи безгранична — просятся и в подводники, и в воздушно-космические силы. Но мы, естественно, учитываем не только их собственные желания, опираемся на действительность. Роль играют ранее полученные гражданские специальности, очень важно состояние здоровья. Причем не только уровня «годен — не годен». Сами понимаете: тяжелее 90 килограммов — с парашютом не сбросишь, выше 190 сантиметров — в подводную лодку не посадишь.

Если говорить про отбор в десантуру, то там еще очень важен показатель морально-психологической устойчивости. Он должен быть не ниже 8 пунктов из 10 возможных, — сообщил он.

Как рассказал Николай Тригубко, так называемые «научные роты» в ходе весенней призывной кампании не направляли в Приморье наряда на призывников. Однако и среди самих ребят желающих служить в этих войсках не так много.

Напомним, что этой весной Приморскому краю указом президента надлежит призвать 1820 юношей. В краевом военкомате заверили, что план абсолютно реален и будет выполнен точно в срок.

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