Десантура, морпехи или стройбат: о чем мечтают призывники Приморья
Главный военный комиссар Приморского края Николай Тригубко сообщил РИА «Восток-Медиа», о какой службе мечтают призывники весны-2018.
Главный военный комиссар Приморского края Николай Тригубко сообщил РИА «Восток-Медиа», о какой службе мечтают призывники весны-2018.
По словам военкома, традиционно популярны у молодежи морская пехота и
«Фантазия нашей молодежи безгранична — просятся и в подводники, и в
Если говорить про отбор в десантуру, то там еще очень важен показатель
Напомним, что этой весной Приморскому краю указом президента надлежит призвать 1820 юношей. В краевом военкомате заверили, что план абсолютно реален и будет выполнен точно в срок.