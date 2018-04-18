Анатолий Локоть заявил, что «настроен решительно» в отношении своего участия в губернаторских выборах

После презентации поезда-галереи «Неизвестная Сибирь» в метрополитене мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопросы журналистов, которые вновь интересовались перспективами участия градоначальника в губернаторских выборах этой осенью.

Читайте также Локоть готов участвовать в выборах губернатора Новосибирской области

Анатолий Локоть заявил, что «если выдвинет партия — я беру эту ношу на себя». Мэр отметил, что он понимает суть происходящего и понимает, что именно нужно сделать: «У меня есть опыт, знания, я чувствую силы. Однако реализовать планы без партийной и также общественной поддержки невозможно».

Анатолий Локоть акцентировал внимание на том, что «настроен в этом отношении решительно, и если будет поддержка партии и общественности не только города, но и области, то он готов идти на выборы.