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11:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Анатолий Локоть заявил, что «настроен решительно» в отношении своего участия в губернаторских выборах

НОВОСИБИРСК, 18 апреля, ФедералПресс. Вчера мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что готов «сделать шаг и пойти на выборы». Сегодня он прокомментировал свои слова.

После презентации поезда-галереи «Неизвестная Сибирь» в метрополитене мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопросы журналистов, которые вновь интересовались перспективами участия градоначальника в губернаторских выборах этой осенью.

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Анатолий Локоть заявил, что «если выдвинет партия — я беру эту ношу на себя». Мэр отметил, что он понимает суть происходящего и понимает, что именно нужно сделать: «У меня есть опыт, знания, я чувствую силы. Однако реализовать планы без партийной и также общественной поддержки невозможно».

Анатолий Локоть акцентировал внимание на том, что «настроен в этом отношении решительно, и если будет поддержка партии и общественности не только города, но и области, то он готов идти на выборы.

Оценивать свои шансы мэр отказался, поскольку «борьба еще не началась». Отвечая на вопрос «ФедералПресс», мэр Новосибирска не стал говорить о возможной дате выдвижения, ограничившись замечанием о том, что «есть закон о выборах, определенные рамки — вот в этих рамках все и должно происходить».

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