Смешно и досадно: в Крыму прокомментировали письмо украинских моряков Порошенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Письмо офицеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Письмо офицеров
Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил капитан первого ранга в запасе, председатель севастопольской организации союза журналистов России Сергей Горбачев.
Он отметил, что в независимой Украине «военно-морских сил в формате флота, как это принято понимать, не существовало».
«Начиная с момента создания
Горбачев подчеркнул, что ситуация с письмом офицеров украинскому президенту имеет специфический моральный аспект.
«Эта ситуация имеет подоплеку, которая особенно у
«Некоторые возвращались (с Украины в Крым после воссоединения полуострова с Россией — ред.) в 2014 году, когда еще все было зыбковато с точки зрения пересечения границы, оформляли имеющееся жилье на своих жен, детей, родителей, свекров и так далее, такие факты были, как раз с ориентиром, что в Одессе они получат еще жилье — ну, мало ли куда кривая выведет», — уточнил он.
Горбачев также отметил, что подобные письма наряду с сочувствием в житейском плане вызывают у него чувство досады от того, что интересы службы для офицеров ВМСУ «оказались вторичны».
«А с другой стороны, это характеризует и отношение украинских властей к военнослужащим. Все “обещалки”, которые 4 года назад давал тогда еще кандидат в президенты Украины Петр Порошенко о том, что бешеные деньги они будут получать, что будет служба достойной и веселой, и красивой, все это осталось благими пожеланиями, все скушало АТО (так называемая “антитеррористическая операция” в Донбассе — ред.), а также закрома олигархов, нынешней власти Украины, которые за четыре года при тотальном обнищании населения обогатились», — подчеркнул он.
Кроме того, эксперт предположил, что подобное письмо не станет последним. «Я думаю, что подобного рода процессы, как написание этого письма, будут продолжаться, и не удивлюсь, если в конечном счете на границе (Крыма и Украины — ред.) будут стоять бывшие наши