Смешно и досадно: в Крыму прокомментировали письмо украинских моряков Порошенко

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым озвучил капитан первого ранга в запасе, председатель севастопольской организации союза журналистов России Сергей Горбачев.

Он отметил, что в независимой Украине «военно-морских сил в формате флота, как это принято понимать, не существовало».

«Начиная с момента создания Военно-морских сил Украины, с 1991—1992 годов, многие люди, которые туда (из рядов Вооруженных сил Советского Союза — ред.) ушли служить, исходили из сугубо карьерных или меркантильных соображений. Не все, конечно, но значительная часть. И мы пришли к парадоксу, когда после 2014 года многие из тех, кто служил в Советском Союзе, потом перешел в ВМС Украины, а теперь постарался вернуться и служить в Вооруженных силах России», — напомнил эксперт.

Горбачев подчеркнул, что ситуация с письмом офицеров украинскому президенту имеет специфический моральный аспект.

«Эта ситуация имеет подоплеку, которая особенно у офицеров-черноморцев, оставшихся верными присяге в 1992 году и боровшихся под флагом адмирала Касатонова (командующего Черноморским флотом ВМФ России в 1991—1992 гг. Игоря Касатонова — ред.) за то, чтобы сохранить флот для России, вызывает скепсис, недоумение и массу других различных чувств… Эти письма у меня как у офицера Черноморского флота в запасе вызывают ухмылку, усмешку: за что боролись, ребята? Ведь это старшие офицеры в своей массе, которые имели советскую подготовку, советскую практику, советскую школу и воспитания, и службы», — признался он.

Эксперт рассказал, что ему известны случаи, когда многие украинские военнослужащие, имея в Крыму жилье, «рванули» в Одессу, рассчитывая на то, чтобы получить квартиру и там.

«Некоторые возвращались (с Украины в Крым после воссоединения полуострова с Россией — ред.) в 2014 году, когда еще все было зыбковато с точки зрения пересечения границы, оформляли имеющееся жилье на своих жен, детей, родителей, свекров и так далее, такие факты были, как раз с ориентиром, что в Одессе они получат еще жилье — ну, мало ли куда кривая выведет», — уточнил он.

Горбачев также отметил, что подобные письма наряду с сочувствием в житейском плане вызывают у него чувство досады от того, что интересы службы для офицеров ВМСУ «оказались вторичны».

«А с другой стороны, это характеризует и отношение украинских властей к военнослужащим. Все “обещалки”, которые 4 года назад давал тогда еще кандидат в президенты Украины Петр Порошенко о том, что бешеные деньги они будут получать, что будет служба достойной и веселой, и красивой, все это осталось благими пожеланиями, все скушало АТО (так называемая “антитеррористическая операция” в Донбассе — ред.), а также закрома олигархов, нынешней власти Украины, которые за четыре года при тотальном обнищании населения обогатились», — подчеркнул он.