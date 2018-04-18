Песков назвал неуместным планы Киева по возвращению Крыма в состав Украины
18 апреля.
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18 апреля.
«Такое упоминание Крыма мы считаем неуместным, ибо это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами, — сказал Д. Песков, комментируя план Киева по возвращению Крыма и Донбасса Украине.
Относительно плана по возвращению Донбасса Д. Песков сказал журналистам, что проблема этого региона может решаться только путем реализации минских договоренностей.
Он добавил, что их реализация полностью блокируется украинской стороной.