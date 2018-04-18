Песков назвал неуместным планы Киева по возвращению Крыма в состав Украины

Источник: Интерфакс

«Такое упоминание Крыма мы считаем неуместным, ибо это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами, — сказал Д. Песков, комментируя план Киева по возвращению Крыма и Донбасса Украине.

Относительно плана по возвращению Донбасса Д. Песков сказал журналистам, что проблема этого региона может решаться только путем реализации минских договоренностей.