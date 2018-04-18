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15:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Суд отменил результаты президентских выборов на двух участках в Советске

Советский городской суд отменил итоги голосования по выборам президента РФ на избирательных участках № 572 и № 576. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Калининградской области.

С иском в суд о признании результатов голосования недействительными, обратился региональный избирком.

Напомним, после выборов в соцсетях появилось сразу несколько видеороликов (съемка велась через установленные на участке камеры наблюдения), на которых члены избирательной комиссии предположительно занимались вбросами бюллетеней в урны для голосования.

После вступления в силу решения суда, в протоколы об итогах голосования будут внесены изменения.

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