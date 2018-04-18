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14:22 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин потребовал ускорить темпы строительства станции метро «Дубравная»

Подрядчикам предстоит выполнить пуско-наладочные работы и благоустроить территорию.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 18 апреля, Ксения Швецова). Основной объем работ по строительству новой станции метро «Дубравная» на сегодняшний день завершен, подрядчику предстоит выполнить пуско-наладочные работы и благоустроить прилегающую территорию. Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход строительства новой станции метро и потребовал ускорить темпы работы.

Подрядчиком строительства, напомним, является ПСО «Казань».

«Сейчас предстоит выполнить пуско-наладочные работы, связать все системы в единое целое, чтобы они функционировали в комплексе», — отметил А. Захарченко и добавил, что также значительный фронт оставшихся работ приходится на благоустройство.

Общая площадь территории, которую предстоит благоустроить, составляет 30 тысяч квадратных метров. На этой территории планируется уложить брусчатку, асфальтовое покрытие, разбить газон и посадить деревья и кустарники.

Отметим, что сегодня на объекте работают в среднем от 150 до 180 человек.

В рабочем совещании также приняли участие министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирек Файзуллин, первый заместитель руководителя Исполкома, курирующий вопросы градостроительной политики, Азат Нигматзянов, генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов, начальник МУП «Казметрострой» Марат Рахимов и другие.

Напомним, открытие казанского метрополитена было приурочено к празднованию тысячелетия города в 2005 году. На сегодняшний день первая линия насчитывает 10 станций общей протяженностью более 20 километров. Сегодня Казань, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, является одним из немногих городов России, где продолжается строительство метрополитена. На строительство участка линии от ст.м. «Проспекта Победы» до ст.м. «Дубравная» республика выделила 5,2 млрд рублей. В 2012 году начались проектные и подготовительные работы, в 2014 году приступили к строительству на перекрестке дорог Зорге и Фучика и проектированию первой очереди второй линии метрополитена. Станция «Дубравная» является пересадочной на вторую линию метрополитена, которая будет включать в себя 12 станций. Сейчас метро пользуется в среднем 120 тыс. человек в сутки, предполагается, что с вводом каждой станции пассажиропоток увеличивается на 20−25%.

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