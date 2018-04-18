Ильсур Метшин потребовал ускорить темпы строительства станции метро «Дубравная»

Напомним, открытие казанского метрополитена было приурочено к празднованию тысячелетия города в 2005 году. На сегодняшний день первая линия насчитывает 10 станций общей протяженностью более 20 километров. Сегодня Казань, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, является одним из немногих городов России, где продолжается строительство метрополитена. На строительство участка линии от ст.м. «Проспекта Победы» до ст.м. «Дубравная» республика выделила 5,2 млрд рублей. В 2012 году начались проектные и подготовительные работы, в 2014 году приступили к строительству на перекрестке дорог Зорге и Фучика и проектированию первой очереди второй линии метрополитена. Станция «Дубравная» является пересадочной на вторую линию метрополитена, которая будет включать в себя 12 станций. Сейчас метро пользуется в среднем 120 тыс. человек в сутки, предполагается, что с вводом каждой станции пассажиропоток увеличивается на 20−25%.