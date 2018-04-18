Ильсур Метшин потребовал ускорить темпы строительства станции метро «Дубравная»

(Город Казань KZN.RU, 18 апреля, Ксения Швецова). Основной объем работ по строительству новой станции метро «Дубравная» на сегодняшний день завершен, подрядчику предстоит выполнить пуско-наладочные работы и благоустроить прилегающую территорию. Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход строительства новой станции метро и потребовал ускорить темпы работы.
Подрядчиком строительства, напомним, является ПСО «Казань».
«Сейчас предстоит выполнить пуско-наладочные работы, связать все системы в единое целое, чтобы они функционировали в комплексе», — отметил А. Захарченко и добавил, что также значительный фронт оставшихся работ приходится на благоустройство.
Общая площадь территории, которую предстоит благоустроить, составляет 30 тысяч квадратных метров. На этой территории планируется уложить брусчатку, асфальтовое покрытие, разбить газон и посадить деревья и кустарники.
Отметим, что сегодня на объекте работают в среднем от 150 до 180 человек.
В рабочем совещании также приняли участие министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирек Файзуллин, первый заместитель руководителя Исполкома, курирующий вопросы градостроительной политики, Азат Нигматзянов, генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов, начальник МУП «Казметрострой» Марат Рахимов и другие.
Напомним, открытие казанского метрополитена было приурочено к празднованию тысячелетия города в 2005 году. На сегодняшний день первая линия насчитывает 10 станций общей протяженностью более 20 километров. Сегодня Казань, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, является одним из немногих городов России, где продолжается строительство метрополитена. На строительство участка линии от ст.м. «Проспекта Победы» до ст.м. «Дубравная» республика выделила 5,2 млрд рублей. В 2012 году начались проектные и подготовительные работы, в 2014 году приступили к строительству на перекрестке дорог Зорге и Фучика и проектированию первой очереди второй линии метрополитена. Станция «Дубравная» является пересадочной на вторую линию метрополитена, которая будет включать в себя 12 станций. Сейчас метро пользуется в среднем 120 тыс. человек в сутки, предполагается, что с вводом каждой станции пассажиропоток увеличивается на 20−25%.