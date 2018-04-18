Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить меры по борьбе с молочным фальсификатом

Источник: РИА "Новости"

Как информирует пресс-служба главы региона, в ходе визита в Городецкий район глава Нижегородской области Глеб Никитин ознакомился с работой ЗАО «Молоко». На предприятии состоялось совещание, в ходе которого рассматривались вопросы контроля качества молочной продукции.

Говоря о борьбе с фальсификатом, Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе работает межведомственная комиссия.

«С 1 июля 2018 года в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация, а с 16 июля 2018 года — обязательная маркировка молочной продукции», — подчеркнул глава области.

Глеб Никитин поручил региональному министерству промышленности, торговли и предпринимательства и министерству сельского хозяйства совместно с территориальными органами Роспотребнадзора, Госветназора усилить меры воздействия на недобросовестных производителей.