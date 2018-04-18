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14:26 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить меры по борьбе с молочным фальсификатом

Нижний Новгород. 18 апреля. НТА-Приволжье — Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить меры по борьбе с молочным фальсификатом.

Источник: РИА "Новости"

Как информирует пресс-служба главы региона, в ходе визита в Городецкий район глава Нижегородской области Глеб Никитин ознакомился с работой ЗАО «Молоко». На предприятии состоялось совещание, в ходе которого рассматривались вопросы контроля качества молочной продукции.

Говоря о борьбе с фальсификатом, Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе работает межведомственная комиссия.

«С 1 июля 2018 года в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация, а с 16 июля 2018 года — обязательная маркировка молочной продукции», — подчеркнул глава области.

Глеб Никитин поручил региональному министерству промышленности, торговли и предпринимательства и министерству сельского хозяйства совместно с территориальными органами Роспотребнадзора, Госветназора усилить меры воздействия на недобросовестных производителей.

Ранее сообщалось, что точка общепита на улице Батумской в Нижнем Новгороде закрыта за грязь и продажу продукции сомнительного происхождения.

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