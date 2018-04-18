Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить меры по борьбе с молочным фальсификатом
Нижний Новгород. 18 апреля.
Нижний Новгород. 18 апреля.
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Говоря о борьбе с фальсификатом, Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе работает межведомственная комиссия.
«С 1 июля 2018 года в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация, а с 16 июля 2018 года — обязательная маркировка молочной продукции», — подчеркнул глава области.
Глеб Никитин поручил региональному министерству промышленности, торговли и предпринимательства и министерству сельского хозяйства совместно с территориальными органами Роспотребнадзора, Госветназора усилить меры воздействия на недобросовестных производителей.
Ранее сообщалось, что точка общепита на улице Батумской в Нижнем Новгороде закрыта за грязь и продажу продукции сомнительного происхождения.