Новосибирские коммунальщики и депутаты выступили против «кошачьих дырок» в подвалах

Источник: Комсомольская правда

Весь сыр-бор разгорелся после того, как во время рабочей поездки в Курск замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис заявил:

— Мы проводили широкие обсуждения, даже на моей страничке в Facebook, и итогом стали решения, которыми мы обяжем сохранить в подвалах домов соответствующие «продыхи» размером 15×15 сантиметров для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить туда. Но по решению общего собрания собственников на эти «продыхи» может быть наложена заградительная сетка.

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Новосибирские зоозащитники такую инициативу поддержали. Их позиция проста: такие «кошачьи дырки» — реальный шанс на спасение для бездомных животных.

— В основном все технологические отверстия в подвалах замуровываются, при этом бездомных животных оттуда даже не выгоняют. И они остаются там умирать без еды и без воды. Приезжая в ЖЭУ с документами, что мы — общественная организация, и с сачками, мы сталкиваемся с категорическим отказом, — говорит Алена Мезенцева, руководитель общественной организации помощи животным «Кошкино лукошко».

А вот коммунальщики считают, что проемы для хвостатых оставлять не нужно.

— Знаете, особой радости от этого решения не испытываю: если в подвале появятся кошки, то они начнут плодиться, появится неприятный запах, — объясняет свою позицию Валерий Кладов, председатель ТСЖ «Блеск». — Кроме того, в зимний период из-за этих отверстий будет выхолаживаться воздух, чего допустить нельзя, потому что в подвалах проходит система водоснабжения и отопления. Еще и пол у жильцов первых этажей будет холодный.

Другой важный момент: кто поможет животным, случись в подвале коммунальное ЧП?

— Представьте себе, животные там находятся, а у нас аварийная ситуация: трубу с горячей водой прорвало. И куда кошки денутся? Они погибнут, — предупреждают о возможном развитии событий в ТСЖ «Березовая роща».

Есть вопросы и у общественников.

— Очень спорная инициатива, потому что в результате не только кошки смогут попасть в подвал, но и крысы, и мыши. Кошкам будет хорошо, а вот всем остальным — нет, — считает Ростислав Антонов, председатель правления Межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

В правительстве Новосибирской области решение о «продыхах» никак не комментируют, поскольку официальных документов пока не поступило. Остается надеяться, что законодатели прислушаются ко всем доводам и решат вопрос «кошачьих дырок» в пользу жильцов. И животных.

ВАЖНО.

А как же безопасность?

Высказался о ситуации и депутат Андрей Жирнов, состоящий в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции: