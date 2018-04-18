Трамп заявил, что увольнение экс-директора ФБР не было связано с «делом РФ»

Коми, уволенный Трампом со скандалом в мае 2017 года, много раз отказывался в прошлом сказать, идет расследование против Трампа или нет, в то время как Трамп публично ссылался на слова Коми, что такого расследования не было. Из молчания Коми большинство СМИ, особенно критически настроенные в отношении Трампа, делали вывод, что президент США находился под расследованием за «сговор с Россией» на выборах.