Трамп заявил, что увольнение экс-директора ФБР не было связано с «делом РФ»
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил
Коми, уволенный Трампом со скандалом в мае 2017 года, много раз отказывался в прошлом сказать, идет расследование против Трампа или нет, в то время как Трамп публично ссылался на слова Коми, что такого расследования не было. Из молчания Коми большинство СМИ, особенно критически настроенные в отношении Трампа, делали вывод, что президент США находился под расследованием за «сговор с Россией» на выборах.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.