Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снигирь и Цыганов, Хабенский и другие на кинопремии
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Среди беременных набирает популярность новая мода: маникюр с результатами УЗИ
Женщину затянуло в иллюминатор в самолете, летевшем из Нью-Йорка
Алену Свиридову в Японии укусил олень
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
Украина отменила запрет на участие спортсменов в турнирах в РФ
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
Алену Свиридову в Японии укусил олень
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10Самые живописные мосты мира
16:08 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что увольнение экс-директора ФБР не было связано с «делом РФ»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил экс-директора ФБР Джеймса Коми не из-за расследования «вмешательства» РФ в американские выборы.

Источник: Reuters

Коми, уволенный Трампом со скандалом в мае 2017 года, много раз отказывался в прошлом сказать, идет расследование против Трампа или нет, в то время как Трамп публично ссылался на слова Коми, что такого расследования не было. Из молчания Коми большинство СМИ, особенно критически настроенные в отношении Трампа, делали вывод, что президент США находился под расследованием за «сговор с Россией» на выборах.

Экс-директор ФБР впоследствии в своей книге признал, что заверил Трампа в отсутствии расследования против него.

«Скользкий Джеймс Коми, худший директор ФБР в истории, не был уволен из-за фальшивого расследования по России где, кстати, никакого сговора не было», — написал Трамп в Twitter.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».

Следите за развитием темы «Russiagate»
Вы подписались на обновления.Отменить
Подписывайтесь на обновления
 Ссудный день: как Россия избавляется от гособлигаций США
Политолог: 'Американцы напуганы'
ОЗХО не смогла найти страну происхождения яда по делу Скрипалей
Назван самый бедный регион России
Мужчина спас раненую птицу и пожалел об этом
Москва усомнилась в причинах комы Скрипалей
Доход Набиуллиной за год вырос на четверть
Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда
Эксперты рассказали, как отличить сыр от сырного продукта
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
В России введут ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Страховые выплаты планируют делать только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь