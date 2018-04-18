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20:28 (мск), источник: Газета.Ру

Китай пожаловался на дефекты купленного у Украины авианосца

Пекин признал дефектным купленный у Украины авианесущий крейсер «Варяг», который после модернизации переименовали в «Ляонин».

Источник: Reuters

Хотя этот авианосец и является первым на вооружении у КНР, он уже не единственный — в прошлом году Китай выпустил на воду первый авианосец полностью собственного производства, правда, также построенного на основе «Варяга».

Китай обнаружил недостатки у своего первого авианосца Ляонин — купленного у Украины и модернизированного крейсера «Варяг». Как сообщило издание Asia Times, один из китайских летчиков пожаловался, что совершить посадку на авианосец довольно проблематично. Для этого истребителю J-15 необходимо сбросить вес — оружие и топливо.

В Asia Times также отметили, что Китай произвел около 1,2 тыс. технических элементов для модернизации судна, однако возможности по его улучшению ограничены из-за «врожденных дефектов». Издание констатирует, что Ляонин значительно уступает американским авианосцам.

Китайский экс-«Варяг» стал первым авианосцем на вооружении у армии КНР.

Пекин приобрел судно в 1998 году. После распада СССР оно досталось Украине в недостроенном виде. Правительство Китая выкупило его у Киева по нестандартной схеме, объявив о приобретении судна с целью переоборудования в развлекательно-туристический центр.

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Однако в действительности касательно «Варяга» были совсем другие планы. Пекин хотел сделать из него современный боевой корабль, однако долгое время эти планы держались в строгом секрете. Кстати, по такой же схеме КНР покупала старые советские авианосцы «Киев» и «Минск».

Буксировка судна в Китай прошла нелегко. Правила движения по Суэцкому каналу запрещают прохождение кораблей без действующей силовой установки, поэтому «Варяг» отправился в плавание вокруг Африки через Гибралтар. Два буксира («Н. Чикер» и «Sandy Cape») переправляли корабль со средней скоростью 11 км/ч на протяжении 28200-километрового маршрута, с промежуточными остановками для заправки и пополнения запасов.

Общая стоимость корабля для КНР составила $30 млн.: 25 млн. — украинскому правительству и еще 5 млн. — за буксировку.

Когда судно наконец доставили, «Варяг» на долгое время отправился на глубокую модернизацию на заводе в Даляне. После завершения всех работ судно получило китайское имя «Ляонин». Обновленный крейсер впервые был спущен на воду в 2011 году. Тогда же министерство обороны Китая официально подтвердило тот факт, что Пекин реализует программу переоснащения импортного авианосца, который будет использоваться для проведения научных исследований, экспериментов и подготовки кадров.

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Китайскому военному флоту «Ляонин» передали в 2014 году. Он способен нести до 26 истребителей J-15, созданных на основе Су-27, а также до 12 вертолетов различных типов.

Появление у Китая своего первого авианосца вызвало беспокойство у США, которые требовали от Пекина объяснить происходящее. В китайских СМИ после этого стала появляться информация, что корабль будет применяться только для учебных целей и не предназначен для участия в боевых действиях. Официальными властями эти сообщения не подтверждались, но и не опровергались.

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Модернизацией украинского «Варяга» китайские вооруженные силы не ограничились. Уже в 2017 году на воду был спущен первый авианесущий крейсер, полностью созданный в Китае.

Новый корабль получил имя «Шаньдун». Он был создан в результате развития советского проекта 1143.5, из которого вышли как «Варяг», так и российский авианосец «Адмирал Кузнецов». По многим характеристикам новый корабль аналогичен «Ляонину».

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Его водоизмещение составляет 59,5 тыс. тонн при длине 304 и ширине 75 м. Корабль может развивать скорость до 29 узлов, а дальность его хода составляет около 8 тыс. миль. «Шаньдун» имеет новое радиоэлектронное оборудование и средства управления. Но главное, что в отличие от «Ляонина», роль которого больше экспериментальная и учебная, «Шаньдун» является уже полноценным боевым кораблем.

Стоит отметить, что, согласно официальной стратегии КНР, к 2020 году на вооружении у Пекина должно быть не менее трех авианосцев.

Уже в марте этого года китайская судостроительная корпорация (CSIC) анонсировала, что Китай планирует удвоить и утроить усилия для достижения требуемых технологических прорывов при создании авианосцев с ядерными энергетическими установками, новых подводных лодок с ЯЭУ, неатомных подводных лодок с воздухонезависимыми установками, а также основанных на искусственном интеллекте боевых системах и интегрированных сетевых коммуникационных систем.

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