Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Двухлетняя дочь Игоря Николаева растет копией отца
Путин выразил соболезнования Меркель
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
Украина отменила запрет на участие спортсменов в турнирах в РФ
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
Алену Свиридову в Японии укусил олень
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
10Самые живописные мосты мира
16:07 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев произвел ряд перестановок в Вооруженных Силах

Президент Нурсултан Назарбаев произвел ряд кадровых перестановок в Вооруженных силах Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Распоряжениями Главы государства в связи с переходом на другую работу освобождены: Распоряжениями Главы государства в связи с переходом на другую работу освобождены:

  • Джумакеев Алмаз Дженишевич от должности командующего Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан;
  • Альчекенов Лут Сапуович от должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Республики Казахстан — заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению;
  • Жанзаков Жандарбек Садуевич от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Распоряжениями Главы государства назначены:

  • Каракулов Кайдар Самигулович командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от должности командующего войсками регионального командования «Астана»;
  • Адырбеков Дулат Темиргалиевич командующим войсками регионального командования «Астана»; Жоламанов Аскар Ахметович командующим Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан;
  • Бекжанов Сакен Мансурович главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Все новости региона
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
ОЗХО не смогла найти страну происхождения яда по делу Скрипалей
Назван самый бедный регион России
Мужчина спас раненую птицу и пожалел об этом
Москва усомнилась в причинах комы Скрипалей
Доход Набиуллиной за год вырос на четверть
Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда
Эксперты рассказали, как отличить сыр от сырного продукта
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь