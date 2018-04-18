Назарбаев произвел ряд перестановок в Вооруженных Силах
Президент Нурсултан Назарбаев произвел ряд кадровых перестановок в Вооруженных силах Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Президент Нурсултан Назарбаев произвел ряд кадровых перестановок в Вооруженных силах Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Распоряжениями Главы государства в связи с переходом на другую работу освобождены: Распоряжениями Главы государства в связи с переходом на другую работу освобождены:
Распоряжениями Главы государства назначены: