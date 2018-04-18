Программу по оздоровлению банков закроют — Назарбаев

Источник: Tengrinews

В ходе совещания был заслушан годовой отчет Национального Банка за 2017 год, а также были представлены перспективы развития финансового сектора страны. Президент Казахстана, отмечая улучшение макроэкономических показателей и нахождение инфляции в заданном коридоре, акцентировал внимание на государственной поддержке банковской системы и необходимости усиления надзора за деятельностью финансовых институтов со стороны регулятора.

«Государство оказало беспрецедентную поддержку банковской системе, выделив более 3 триллионов тенге. В тоже время объем кредитов, выданных банками, не увеличился и составил к концу 2017 года порядка 12,7 триллионов тенге. Доля неработающих кредитов составила 10 процентов. В этом году программа Национального Банка по оздоровлению банков, имеющих очень плохие показатели, будет закрыта. Эти банки имеют отрицательные показатели из-за того, что акционеры руководили не эффективно, нарастили долги и не могут обеспечить вкладчикам выполнение своих обязательств. Каким видится выход из сложившейся ситуации? Для сохранения этих банков акционеры должны вложить свои собственные финансовые средства, чтобы вернуть те деньги, которые ранее были ими выведены оттуда», — сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на мерах по перезагрузке финансового сектора, обозначенных в Послании этого года народу Казахстана и «Пяти социальных инициативах».

«Сегодня остается проблема долгосрочного кредитования экономики. Необходимо оживить фондовый рынок, а также своевременно и эффективно реагировать на ситуации, возникающие в банковской системе. Ввиду принятия изменений в закон о валютном регулировании, который сегодня обсуждается в Парламенте, необходимо начать работу по программе «7−20−25» уже в этом году. Я прошу депутатов обеих палат ускорить рассмотрение этого вопроса до конца текущей сессии. Это важно для реализации озвученных мной «Пяти моих социальных инициатив», обращенных к каждому гражданину, — сказал Президент Казахстана. Данияр Акишев отметил, что в 2017 году деятельность Национального Банка была сосредоточена на обеспечении стабильности рыночных цен и нормализации работы банковского сектора.

«Ситуация на финансовом рынке стабильная. Макроэкономические показатели и индикаторы развития финансового сектора последовательно улучшаются. Мы ожидаем, что в 2018 году инфляция сложится в коридоре 5−7 процентов. По состоянию на конец февраля 2018 года, ставка по кредитам в тенге для юридических лиц снизилась до 12,9 процентов, — сказал председатель Национального Банка.

Кроме того, Акишев прокомментировал ситуацию с обменным курсом тенге и влияние на него внешних и внутренних факторов.

«На прошлой неделе произошли события, связанные с расширением экономических санкций США в отношении отдельных российских компаний и лиц. Соответственно, имели место определенные изменения на российском фондовом и валютном рынке, которые, естественно, повлияли и на валютный рынок Казахстана, что в условиях свободноплавающего курса представляется нормальным явлением. Вместе с тем, сама реакция рынка не была прямо пропорциональной, поскольку курс рубля упал более чем на 10 процентов, в то время как тенге в номинальном выражении снизился всего на 3 процентов», — сказал председатель Национального Банка.