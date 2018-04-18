Власти Братска намерены сохранить в городе филиал ИГУ

Преподаватели естественных наук и технических — Братску нужны грамотные специалисты в любой сфере. Как сделать так, чтобы студенты после окончания вузов возращались в родной город? Об этом говорили на встрече мэр Братска Сергей Серебренников и исполняющий обязанности ректора ИГУ Игорь Бычков. В итоге — сразу несколько предложений: бесплатный проезд студентам в Иркутск и обратно, предоставление общежития, организация практики на местных предприятиях. И — создание обучающего центра по повышению квалификации и курсов переподготовки кадров на базе Братского филиала университета.

— Важнейший вопрос, и мы с Сергеем Васильевичем его обсудили, связан с тем, что нам надо бы, в том числе для Братска, может быть, для других северных территорий подумать: а какое направление или какие направления малого бизнеса на сегодня являются предпочтительными для развития в этих территориях. И тогда ребят, которых мы будем обучать, мы будем ориентировать их обучение, их предметы на потребности территорий, — говорит исполняющий обязанности ректора ИГУ Игорь Бычков.