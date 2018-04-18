Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Колоссальный урон: ответ РФ на санкции США может поддержать Китай
В России построили тягач «Вощина-1»
Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
На Украине создали невероятную машину
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: Клубный ЧМ будет проводиться вместо Кубка конфедераций
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Наталья Водянова показала девушку старшего сына
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
Путин с нагим торсом и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
На Украине создали невероятную машину
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
18:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Власти Братска намерены сохранить в городе филиал ИГУ

О том, как развивается высшее образование в Братске, говорили на встрече мэр города Сергей Серебренников и исполняющий обязанности ректора ИГУ Игорь Бычков.

Источник: Reuters

Преподаватели естественных наук и технических — Братску нужны грамотные специалисты в любой сфере. Как сделать так, чтобы студенты после окончания вузов возращались в родной город? Об этом говорили на встрече мэр Братска Сергей Серебренников и исполняющий обязанности ректора ИГУ Игорь Бычков. В итоге — сразу несколько предложений: бесплатный проезд студентам в Иркутск и обратно, предоставление общежития, организация практики на местных предприятиях. И — создание обучающего центра по повышению квалификации и курсов переподготовки кадров на базе Братского филиала университета.

— Важнейший вопрос, и мы с Сергеем Васильевичем его обсудили, связан с тем, что нам надо бы, в том числе для Братска, может быть, для других северных территорий подумать: а какое направление или какие направления малого бизнеса на сегодня являются предпочтительными для развития в этих территориях. И тогда ребят, которых мы будем обучать, мы будем ориентировать их обучение, их предметы на потребности территорий, — говорит исполняющий обязанности ректора ИГУ Игорь Бычков.

Соглашение подготовят в мае, на расширенной встрече Союза промышленников и предпринимателей. С участием представителей областного правительства, муниципалитетов северных территорий Иркутской области и бизнес-сообщества. Подписать документ планируют осенью, во время Братского экономического форума.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии
Названа главная причина развития неизлечимого рака
Американский генерал призвал поверить в ракеты Путина
People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
СК: прокуратура годами запрещала проверки ТЦ «Зимняя Вишня»
Москва усомнилась в причинах комы Скрипалей
Какие части тел умерших знаменитостей продавались на аукционах
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь