Вице-адмирал назвал позором письмо украинских моряков президенту Порошенко

Ранее группа офицеров Военно-морских сил Украины, покинувших в 2014 году Крым, обратилась к президенту Порошенко с просьбой дать им жилье взамен оставленного на полуострове. Они отмечают, что прогресса в этом вопросе нет уже четыре года, поражаются «циничному отношению к военнослужащим». Моряки выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.