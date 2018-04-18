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17:41 (мск), источник: РИА Крым

Вице-адмирал назвал позором письмо украинских моряков президенту Порошенко

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Член Совета Федерации, вице-адмирал Валерий Куликов назвал позором обращение офицеров Военно-морских сил Украины к президенту Петру Порошенко, в котором они просят дать им жилье и грозятся вернуться в Крым.

Источник: РИА "Новости"

Ранее группа офицеров Военно-морских сил Украины, покинувших в 2014 году Крым, обратилась к президенту Порошенко с просьбой дать им жилье взамен оставленного на полуострове. Они отмечают, что прогресса в этом вопросе нет уже четыре года, поражаются «циничному отношению к военнослужащим». Моряки выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

«Более циничного документа, растаптывающего честь и достоинство офицера, я не встречал. Эти люди покрывают несмываемым позором свою страну, ее вооруженные силы. Неоднократно назвать в письме крымчан оккупантами, хвалиться участием в АТО и тут же выражать готовность перебежать в Крым и Севастополь, принять другое гражданство не ради идеи, а ради квартир…»
Куликов

Сенатор, который ранее командовал флагманом Черноморского флота — крейсером «Москва», занимал должность заместителя командующего ЧФ РФ, считает такое поведение украинских офицеров недостойным.

«Ничего другого, как вспомнить известного литературного персонажа, за бочку варенья и ящик печенья торговавшего Родиной, в этой связи не приходится. В этой связи еще раз тысячу раз прав наш президент, верховный главнокомандующий ВС РФ — таких людей, таких офицеров, как наш летчик гвардии майор Роман Филиппов (Герой России, погиб в Сирии — ред.), у них не будет никогда», — добавил Куликов.

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