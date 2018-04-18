Вице-адмирал назвал позором письмо украинских моряков президенту Порошенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Член Совета Федерации,
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. Член Совета Федерации,
Ранее группа офицеров
«Более циничного документа, растаптывающего честь и достоинство офицера, я не встречал. Эти люди покрывают несмываемым позором свою страну, ее вооруженные силы. Неоднократно назвать в письме крымчан оккупантами, хвалиться участием в АТО и тут же выражать готовность перебежать в Крым и Севастополь, принять другое гражданство не ради идеи, а ради квартир…»
Сенатор, который ранее командовал флагманом Черноморского флота — крейсером «Москва», занимал должность заместителя командующего ЧФ РФ, считает такое поведение украинских офицеров недостойным.
«Ничего другого, как вспомнить известного литературного персонажа, за бочку варенья и ящик печенья торговавшего Родиной, в этой связи не приходится. В этой связи еще раз тысячу раз прав наш президент, верховный главнокомандующий ВС РФ — таких людей, таких офицеров, как наш летчик гвардии майор Роман Филиппов (Герой России, погиб в Сирии — ред.), у них не будет никогда», — добавил Куликов.