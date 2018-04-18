Глава Нижегородской области поручил усилить борьбу с молочным фальсификатом

Уточняется, что поручение об усилении мер Никитин озвучил в ходе визита на одно из ведущих предприятий региона по производству молочной продукции — ЗАО «Молоко». Глава региона сообщил, что борьба с фальсификатом ведется как на федеральном, так и на региональном уровне. В области для этого создана межведомственная комиссия, в которую входят представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. С 1 июля 2018 года в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация, а с 16 июля 2018 года — обязательная маркировка молочной продукции, добавил Никитин.