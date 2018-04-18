Лукашенко: засеем с Додоном поле кукурузой

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и молдавский лидер Игорь Додон засеют в четверг поле кукурузой. Об этом лидеры двух республик сообщили на совместном брифинге в Кишиневе.

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«Можем мы вам вспахать поле на тракторе и засеять кукурузой. Завтра мы с тобой посеем. Можем помочь вашим крестьянам, вашим людям, что вам понравилось в Белоруссии — мы обязательно вам поможем это сделать. Будем делать все, чтобы Молдова была богаче. Если богаче партнер, будем богаче и мы. Простая жизненная формула», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что жители Молдовы — не чужие для белорусов. «Нам не надо виз, разрешений. Мы в Молдове как бывали в давние вменена, отдыхали, вино покупали и так далее, так мы будем действовать и впредь. И не хотелось бы, чтобы кто-то в Молдове запретил белорусам бывать здесь. Вот вы у нас в любое время дня и суток как у себя дома», — добавил президент Беларуси.

Додон поблагодарил белорусского лидера за то, что тот откликнулся на его просьбу и в ближайшее время подарит несколько тракторов и спецтехнику.

«С радостью вместе с вами завтра засею поле молдавской кукурузой, которая активно продается на белорусском рынке», — сказал президент Молдовы.

Лукашенко поручил губернатору Гомельской области Владимиру Дворнику взять на контроль сотрудничество с Молдовой. «Это (Владимир Дворник — ред.) у нас ярый поклонник кукурузы. Никак не могу его оттянуть от кукурузы. Картошки там хватает, а вот клевера нет, но зато кукуруза… Поэтому будем сеять, а там договоримся», — добавил Лукашенко.