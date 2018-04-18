ЭксимБанк, Банк Астаны, Qazaq Banki имеют ужасные показатели — Назарбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о банках с «ужасными показателями», передает корреспондент Tengrinews.kz.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о банках с «ужасными показателями», передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Банкам, которые провалили всю работу, в дальнейшем оказали государственную поддержку, не будет иметь никакого результата. Поэтому я рекомендую всем прекратить нажим на Национальный Банк. Сейчас ЭксимБанк, Банк Астаны, Qazaq Banki, вот эти банки, которые имеют ужасные показатели
Также Президент сообщил, что в этом году программа Национального Банка по оздоровлению банков, имеющих очень плохие показатели, будет закрыта.