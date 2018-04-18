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17:32 (мск), источник: Tengrinews

ЭксимБанк, Банк Астаны, Qazaq Banki имеют ужасные показатели — Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о банках с «ужасными показателями», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Банкам, которые провалили всю работу, в дальнейшем оказали государственную поддержку, не будет иметь никакого результата. Поэтому я рекомендую всем прекратить нажим на Национальный Банк. Сейчас ЭксимБанк, Банк Астаны, Qazaq Banki, вот эти банки, которые имеют ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили, задолжали и не могут ответить вкладчикам. Как они могут работать?», — сказал Президент на совещании по итогам деятельности Национального Банка.

Также Президент сообщил, что в этом году программа Национального Банка по оздоровлению банков, имеющих очень плохие показатели, будет закрыта.

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