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20:07 (мск), источник: "Российская газета"

Путин назвал самые «грязные» города России

О том, какие меры приняты для улучшения экологической ситуации в крупных промышленных центрах, шла речь на совещании президента с членами правительства в Ново-Огарево.

Источник: AP 2018

«Другой вопрос напрямую также связан с экологическими проблемами», — заявил Владимир Путин. Причем в ряде городов проблема стоит особенно остро: в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите фиксируется наибольший объем выбросов в воздух, перечислил он. Предприятия также сбрасывают неочищенные стоки в Волгу и Байкал.

С 2019 года должна заработать новая система экологического регулирования. Пионерами станут 300 предприятий, остальные подтянутся позже. На вопрос о ходе этой работы министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской заявил, что сначала на «наилучшие доступные технологии» должны перейти 300 предприятий, чей вклад в выбросы составляет 60 процентов. Основные загрязнители находятся в крупных промышленных центрах, «городах особого экологического внимания». Также необходимо внедрить на предприятиях систему автоматического контроля выбросов.

Президент спросил главу Минпромторга, как его ведомство оценивает эту работу. Таким образом можно будет осуществить масштабную модернизацию промышленности. «Важнейшие образцы нового оборудования выйдут на серию в 2019 и 2020 годах», — заявил Денис Мантуров. Их поставят на те 300 предприятий. Потребуется дополнительно около 9 трлн рублей частных инвестиций. «Сможем загрузить предприятия, ориентированные на выпуск новых средств производства», — подчеркнул министр.

«Переносы никакие не планируются?» — уточнил Путин. «С нашей стороны нет», — заверил собеседник. «Из этого и будем исходить», — кивнул глава государства.

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