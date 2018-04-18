Нистор Грозаву и Александр Пинчевский не явились в суд по делу о платных парковках в Кишиневе

Источник: Комсомольская правда

Нистор Грозаву и Александр Пинчевский не явились в суд по делу о платных парковках. Не пришли и их адвокаты. Первое заседание суда было отложено — оно состоится 7 мая, сообщает protv.md.

Грозаву обвиняют в превышении должностных полномочий на том основании, что он внес свой вклад в подтасовку результатов аукциона, а также подписал контракт с компанией, втайне управляемой Пинчевским, без утверждения документа Кишиневским муниципальным советом.

Александра Пинчевского подозревают в подстрекательстве чиновников примэрии Кишинева к поощрению недобросовестной конкуренции путем назначения заранее определенного победителя для управления платными парковками в ​​столице.