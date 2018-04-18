Россия передала в ОЗХО доказательства производства «Новичка» в США

Российский постпред продемонстрировал документ, в котором содержатся соответствующие сведения.
«1 декабря 2015 года ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) обратилась к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином».
В марте в Солбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, при отравлении использовался «Новичок», якобы разработанный в России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, ссылаясь на лабораторию в Швейцарии, заявил, что Скрипалей отравили веществом BZ, которое стояло на вооружении США и Великобритании. Швейцарская химическая лаборатория в Шпице, изучившая пробы, не стала комментировать эти сведения. ОЗХО утверждает, что не нашла следов вещества BZ в пробах из Солсбери.