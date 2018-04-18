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20:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Россия передала в ОЗХО доказательства производства «Новичка» в США

Нервно-паралитическое вещество «Новичок» производилось и патентовалось в США в качестве химоружия в 2015 году, заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин на внеочередном заседании Исполнительного совета ОЗХО по «делу Скрипаля».

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Российский постпред продемонстрировал документ, в котором содержатся соответствующие сведения.

«1 декабря 2015 года ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) обратилась к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином».

«Этот документ подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества типа “Новичок” не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия. И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад», — цитирует ТАСС господина Шульгина.
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В марте в Солбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, при отравлении использовался «Новичок», якобы разработанный в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, ссылаясь на лабораторию в Швейцарии, заявил, что Скрипалей отравили веществом BZ, которое стояло на вооружении США и Великобритании. Швейцарская химическая лаборатория в Шпице, изучившая пробы, не стала комментировать эти сведения. ОЗХО утверждает, что не нашла следов вещества BZ в пробах из Солсбери.

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