Россия передала в ОЗХО доказательства производства «Новичка» в США

«1 декабря 2015 года ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office) обратилась к российскому ведомству, которое занимается вопросами патентов с просьбой о проверке патентоспособности изобретения, сделанного американским научным сотрудником Т. Рубином».

«Этот документ подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества типа “Новичок” не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия. И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад», — цитирует ТАСС господина Шульгина.