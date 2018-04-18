Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Гид по стулу младенцев: от рождения до 6 месяцев
Умер актер Андрей Невраев
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
СМИ: 95-летний Этуш собирается покинуть Россию вместе с женой
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Авангард» впервые в истории вышел в финал Кубка России
В Госдуме прокомментировали слова Кэмерона о ЧМ-2018
53-летний Ленни Кравиц похвастался подтянутой фигурой
Семья Виктории Бекхэм устроила для нее идеальный день рождения
Путин с нагим торсом и обрюзгший Трамп попали на обложку журнала
СМИ приоткрыли тайну о способностях системы С-500
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Бузова запустила свою валюту
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
20:37 (мск), источник: Sputnik.by

Додон: многие молдаване хотят жить, как в Беларуси

Молдавский лидер отметил, что в Беларуси города — чистые, порядок в общественной жизни, а у трудящихся есть твердые социальные гарантии.

Источник: Reuters

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Многие граждане Молдовы хотели бы жить, как живут люди в Беларуси, заявил в среду в Кишиневе молдавский лидер Игорь Додон по итогам переговоров со свим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Читайте также
Лукашенко: засеем с Додоном поле кукурузой

В настоящее время белорусский президент находится в Молдове с официальным визитом: он прибыл в Кишинев в среду утром и отправится обратно на родину в четверг 19 апреля.

«Во время встречи рассказал Александру Григорьевичу, что граждане Молдовы всегда проявляли большой интерес к белорусскому экономическому “чуду”, восхищались благоустройством и чистотой белорусских городов, образцовым порядком в общественной жизни, твердыми социальными гарантиями для трудящихся этой страны. Поэтому многие граждане Молдовы говорят о том, что они хотят жить, как в Беларуси», — цитирует слова Додона его пресс-служба.

Президент Молдовы также отметил, что Беларусь последовательно и твердо отстаивает свои интересы — она одновременно является стратегическим партнером России и сохраняет ровные отношения с Евросоюзом.

Додон хочет прокатиться с Лукашенко на тракторе в Молдове>>.

По словам Додона, на встрече президенты обсудили масштабные двусторонние проекты — создание СП по хранению и сбыту белорусских нефтепродуктов, предприятия по розливу молдавского вина и коньяка. Он также отметил, что сейчас Молдова заинтересована в работе белорусских компаний по ремонту и восстановлению автодорог, открытии в стране территории цехов по сборке троллейбусов и автобусов.

По данным пресс-службы, в завершении беседы Додон поблагодарил Лукашенко за подаренные стране трактора МТЗ и МАЗы.

Все новости региона
 Facebook обещает внедрить технологию распознавания лиц
Долгий путь из Минска в Европу на автобусе: сколько стоит и как пережить
Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии
Названа главная причина развития неизлечимого рака
Россия рассказала о патенте США на «Новичок»
People признал певицу Пинк самой красивой женщиной года
СК: прокуратура годами запрещала проверки ТЦ «Зимняя Вишня»
СМИ сообщили об указании Кремля снизить градус антиамериканизма
Исследователи объяснили, почему люди плохо поют
Спорт
«Авангард» впервые в истории вышел в финал Кубка России Клуб из Курска, выступающий в первенстве ФНЛ, одержал победу над ярославским «Шинником»
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь