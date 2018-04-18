Додон: многие молдаване хотят жить, как в Беларуси

Источник: Reuters

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Многие граждане Молдовы хотели бы жить, как живут люди в Беларуси, заявил в среду в Кишиневе молдавский лидер Игорь Додон по итогам переговоров со свим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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В настоящее время белорусский президент находится в Молдове с официальным визитом: он прибыл в Кишинев в среду утром и отправится обратно на родину в четверг 19 апреля.

«Во время встречи рассказал Александру Григорьевичу, что граждане Молдовы всегда проявляли большой интерес к белорусскому экономическому “чуду”, восхищались благоустройством и чистотой белорусских городов, образцовым порядком в общественной жизни, твердыми социальными гарантиями для трудящихся этой страны. Поэтому многие граждане Молдовы говорят о том, что они хотят жить, как в Беларуси», — цитирует слова Додона его пресс-служба.

Президент Молдовы также отметил, что Беларусь последовательно и твердо отстаивает свои интересы — она одновременно является стратегическим партнером России и сохраняет ровные отношения с Евросоюзом.

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По словам Додона, на встрече президенты обсудили масштабные двусторонние проекты — создание СП по хранению и сбыту белорусских нефтепродуктов, предприятия по розливу молдавского вина и коньяка. Он также отметил, что сейчас Молдова заинтересована в работе белорусских компаний по ремонту и восстановлению автодорог, открытии в стране территории цехов по сборке троллейбусов и автобусов.